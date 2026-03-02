İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı
02.03.2026 16:55
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı
Haber Videosu

İran'ın misilleme saldırısında Beyt Şemeş kentinde 9 kişi ölmüş, 28 kişinin yaralanmıştı. Bölgede 11 kişiye ise hâlâ ulaşılamıyor. Bölgeye giden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beit Şemeş'e düzenlenen saldırıyı anlatırken canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. Herzog'un açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

İran'dan fırlatılan füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binayı hedef almıştı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 9 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 28 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yeri ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı

11 KİŞİDEN HABER YOK

İsrail polisi, füzenin isabet ettiği bölgede 11 kişiden hâlâ haber alınamadığını açıkladı. Enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yeri ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı

HERZOG CANLI YAYINDA DUYGULANDI

Beyt Şemeş'e gidene giden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beit Şemeş'e düzenlenen saldırıyı anlatırken canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. Herzog'un açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yeri ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Isaac Herzog, Orta Doğu, Politika, Herzog, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

