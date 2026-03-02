İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

İran'dan fırlatılan füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binayı hedef almıştı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 9 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 28 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

11 KİŞİDEN HABER YOK

İsrail polisi, füzenin isabet ettiği bölgede 11 kişiden hâlâ haber alınamadığını açıkladı. Enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

HERZOG CANLI YAYINDA DUYGULANDI

Beyt Şemeş'e gidene giden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beit Şemeş'e düzenlenen saldırıyı anlatırken canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. Herzog'un açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.