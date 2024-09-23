İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken, 400'den fazla yaralı var. Ölü ve yaralılar arasında çok sayıda kadın, çocuk ve sağlık çalışanın bulunduğu açıklanırken saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

23.09.2024 13:53
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail savaşı bölgeye yaymakta kararlı.

SİBER SALDIRILARLA HEDEF ALMIŞLARDI

Siber saldırılarla Lübnan'daki Hizbullah mensuplarını hedef alan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hava saldırısıyla da onlarca kişiyi öldürmüştü.

LÜBNAN'A BOMBA YAĞDIRDILAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ise ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

50 KİŞİ ÖLDÜ, 300'DEN FAZLA YARALI VAR

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere yer verildi. Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunuyor.

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

BUGÜN 300'DEN FAZLA HEDEFİ VURDULAR

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı. Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi. Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

SİVİLLER ÜLKENİN KUZEYİNE DOĞRU KAÇIYOR

Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

YOLLARDAKİ ARAÇ TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.

İsrail\'den Lübnan\'a saldırı! Ölü sayısı 100\'e yükseldi, 400\'den fazla yaralı var

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Lübnan, İsrail, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ufuk freediver:
    hava savunmanız yoksa bu işler böyle yürüyor, camilerde imam müezzin yetiştirmekle olmuyor bu işler. 141 114 Yanıtla
  • Dursun KOÇ:
    SS 400 lere ne gerek var kim bize saldıracak eyyy kılıçtaroğlu bu sözlerinle TARİHE GEÇTİN YERLİ MİLLİ SİLAHLARIMIZ %89 oldu Elhamdullilah 153 23 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    ABD'de destekliyor katil vuruyor dünya seyrediyor malesef 74 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Hadi Filistini anladık roketi vardı bu Lübnan denen ülkenin hiçmi uçağı tankı topu yok armut mu topluyor bunlar anlamadim 68 2 Yanıtla
  • Celil Başer:
    ss400 lere ne gerek var diye böğüren kilıcdaroğlu ve CHP şimdi anladınız mı ne kadar önemli olduğunu 48 8 Yanıtla
  • Emre Bey:
    İsrail’e müdahale etmemiz gerekiyor savaş alanı genişliyor Reisin müdahalesi yakındır. 16 15 Yanıtla
  • Ali Erdem:
    Tamamm zaten olacağı buydu plan işliyor herşey plan proje 19 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Nerde boş konuşan şam şeytanı 11 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    ne bekliyodunuzki 10 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    oda lazım 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var - Son Dakika
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