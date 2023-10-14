Namlular Gazze'ye döndü! Kara harekatı an meselesi

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İsrail kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor.

İSRAİL, GAZZE SINIRINA SEVKİYATI ARTIRDI

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor.

TANK VE ZIRHLI ARAÇLAR SINIRDA BEKLİYOR

Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar kara harekatı için Gazze sınırında sıralandı. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

SAAT 16.00'DAN SONRA HAREKETE GEÇEBİLİRLER

Sivillerin bölgeyi terk etmesi için verilen 24 saatlik süre dolunca yeni bir karar alan İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. 6 saat boyunca sürecek "güvenli geçiş" izni saat 10.00'da başladı. İsrail ordusunun 16.00'dan sonra kara harekatını başlatacağı tahmin ediliyor.