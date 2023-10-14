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Namlular Gazze'ye döndü! Kara harekatı an meselesi - Son Dakika

Namlular Gazze'ye döndü! Kara harekatı an meselesi

Son Güncelleme: 14.10.2023 12:59

Hamas-İsrail çatışmalarının devam ettiği sırada İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına yüzlerce tank ve kara birliği sevk etti. Sderot bölgesinde hazırlıklarını tamamlayan İsrail, Gazzelilerin güneye doğru hareket etmesini bekliyor.

İsrail kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı, yüzlerce tank ve kara birliği sınırda bekliyor.

İSRAİL, GAZZE SINIRINA SEVKİYATI ARTIRDI

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken gözler İsrail'in kara harekatına çevrildi. İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor.

Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı

TANK VE ZIRHLI ARAÇLAR SINIRDA BEKLİYOR

Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar kara harekatı için Gazze sınırında sıralandı. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı

SAAT 16.00'DAN SONRA HAREKETE GEÇEBİLİRLER

Sivillerin bölgeyi terk etmesi için verilen 24 saatlik süre dolunca yeni bir karar alan İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. 6 saat boyunca sürecek "güvenli geçiş" izni saat 10.00'da başladı. İsrail ordusunun 16.00'dan sonra kara harekatını başlatacağı tahmin ediliyor.

Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı
İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı
Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı
Kara harekatı an meselesi! İsrail tankları, Gazze sınırına sıralandı
İsrail, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını arttırdı
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Namlular Gazze'ye döndü! Kara harekatı an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Namlular Gazze'ye döndü! Kara harekatı an meselesi - Son Dakika
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