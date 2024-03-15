İsrail, Hamas\'ın rehine anlaşmasını reddetti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada, Hamas'ın rehine anlaşmasının "gerçekçi" olmadığı, ancak İsrail'in olası bir anlaşma konusundaki tutumunu tartışmak üzere bir heyetin Katar'a gideceği belirtildi.

Reuters'ın yer verdiği açıklamaya göre, Netanyahu'nun bir milyondan fazla insanın barındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon planlarını onayladığı, ordunun operasyonel konulara ve sivil nüfusun tahliyesine hazırlandığı belirtiliyor.

YNet adlı İsrail haber sitesi de Netanyahu ofisinin açıklamasını aktararak, operasyona onay verildiğini duyurdu.

Netanyahu'nun ofisi, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas'ın arabuluculara sunduğu "kapsamlı vizyon" ardından, Hamas'ın "gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu" belirtti.

Bir Hamas yetkilisinin Cuma günü AFP'ye yaptığı açıklamaya göre örgüt, Gazze'de altı haftalık yeni bir ateşkes ve Filistinli tutuklular karşılığında 42 İsrailli rehinenin takas edilmesini önerdi.

Haftalardır sonuçsuz kalan arabuluculuk çabalarının ardından "Anlaşma altı haftalık bir ateşkes ve esir değişimi için" diyen yetkili, grubun bunun "(İsrail'in) Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve kalıcı bir ateşkes" ile sonuçlanmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, İsrail hapishanelerinde tutulan her bir rehine için 20 ila 50 Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Bu rakam, Şubat ayı sonunda Hamas'tan bir kaynağa göre daha önce önerilen yaklaşık 10'a bir oranından daha yüksek.

Yetkili, yeni teklife göre ilk takasın kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehineleri de kapsayabileceğini kaydetti.

Yetkiliye göre Hamas, altı haftalık bir ateşkes süresince İsrail güçlerinin "Gazze Şeridi'ndeki tüm şehirlerden ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerden" çekilmesi ve yerlerinden edilen Gazzelilerin "herhangi bir kısıtlama olmaksızın" geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini söylüyor.

Yetkili, Hamas'ın önerisinin insani yardım akışının hızlandırılmasını da öngördüğünü sözlerine ekledi.

Gazze'de ateşkes için Mısır'da düzenlenen müzakerelere katılan Hamas temsilcileri, henüz bir anlaşmaya varılmadan 7 Mart'ta görüşmelerden ayrılmış, ancak İsrail ile dolaylı müzakerelerin bitmediğini söylemişi.

Ramazan'ın başlamasıyla birlikte 40 günlük bir ateşkes sağlanması umulmuş, bu yönde uluslararası baskılar artmıştı.

'20 kişi yardım beklerken öldürüldü'

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı Perşembe gecesi 20 kişinin yardım beklerken öldürüldüğünü, 155 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail olayla ilgisi olmadığını söyledi ve Filistinlileri kalabalığa ateş açmakla suçladı.

Olay, Gazze'nin kuzeyine ulaşan az miktarda yardımın bırakıldığı Gazze Şehri'nin güneyinde meydana geldi. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin kuzeyi için açlık uyarısı yaptı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada 31 yardım kamyonunun Gazze'nin kuzeyine geçişini kolaylaştırdığını söyledi.

"Konvoyun insani koridora varmasından yaklaşık bir saat önce, Gazzeli siviller yardım konvoyunun gelmesini beklerken silahlı Filistinliler ateş açtı" denildi.

Kalabalığın kamyonları yağmaladığı ve bazı kişilerin ezildiği sırada ateşin devam ettiğini belirten İsrail ordusu, olayı incelemeye devam ettiklerini söyledi.

İspanyol yardım kuruluşuna ait olan ve 200 ton gıda malzemesi ile yüklü bir mavnayı çeken Open Arms adlı kurtarma gemisi de Gazze kıyılarında görüldü.

ABD yardım kuruluşu World Central Kitchen, Gazze'nin işleyen bir limanı olmadığından, kargoyu boşaltmak için burada bir iskele inşa ediyor.

Bölgeye yardım ulaştırmanın en hızlı ve etkili yolu karayolu. Ancak yardım kuruluşları İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ihtiyaç duyulan yardımın çok az bir kısmının bölgeye ulaşabildiğini söylüyor.