İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili tutarsızlıklar

13 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, önceki gün de Gazze'de bir hastaneyi vurup 471 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanlarından Hananya Naftali da saldırının İsrail tarafından gerçekleştirdiğine dair bir paylaşım yaptı. Ancak dünyadan tepkilerin yükselmesi üzerine İsrail, saldırının sorumluluğunu Hamas'a yıkma çabası içine girdi. Bu gelişmeler üzerine Naftali'nin paylaşımını sildiği görüldü.

İNFİAL YARATTI

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim akşamında düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti. Filistinler ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarda en yüksek can kaybının yaşandığı olay, dünya kamuoyunda infiale neden oldu. İsrail yönetimi, bir süre sessiz kalsa da daha sonra olayın Filistin İslami Cihad Hareketinin Gazze'den fırlattığı bir füzenin yanlışlıkla hastaneye düşmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Uzmanlar da dahil olmak üzere pek çok kişi Gazze'deki grupların da yalanladığı İsrail'in iddialarını hem teknik hem de çelişkili açıklamalar nedeniyle inandırıcı bulmadı. Bu da İsrail'in saldırıya dair ilk tepkisi ile daha sonra verdiği tepkiler arasındaki çelişkilerin yanı sıra daha önceki yıllarda Gazze'de hastane, okul ve medya ofislerini hedef almasından kaynaklanıyor.

Mayıs 2022'de ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayında, önce Filistinli silahlı grupları suçlayan Tel Aviv'in aylar sonra gazetecinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalması gibi vakalar, İsrail yönetiminin açıklamalarının güvenilirliğini sorgulatıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dijital medya danışmanlarından Hananya Naftali de son olayda, X sosyal medya platformundan saldırının hemen ardından paylaştığı mesajında "İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu " diye yazdı ancak saldırının boyutları belli olunca paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Naftali, birkaç saat sonra da "İsrail'in hastanenin içindeki Hamas üssünü vurduğuna dair yanlış bilgi veren Reuters haberini"??????? paylaştığını savunan bir açıklama yaptı ancak ilk gönderisinde Reuters'e atıfta bulunmadı ve Reuters'in o saatlerde "hastanede Hamas üssünün bombalandığına" dair haber de geçmediği ortaya çıktı.

İsrail ordusunda görev yapan ve Hamas'a karşı Koruyucu Hat Operasyonu'na katılan Hananya Naftali, 2018'de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya danışman yardıcımcılığına getirilmişti. Naftali, o zamandan bu yana Netanyahu'nun dijital medya ekibinin bir parçası olarak çalışıyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.