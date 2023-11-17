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İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı kampları bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı kampları bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze'deki katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Kentte tam anlamıyla bir dram yaşanırken İsrail ordusu dün gece masum sivillerin sığındığı Nuseyrat ve Cibaliye kamplarını bombaladı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli can verdi.

17.11.2023 06:05

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 42. gününde devam ediyor. İsrail'in Deyr el-Belah'ta bulunan Nuseyrat Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı ve hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

EN 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar var

SİHA'LARLA KAMPI KUŞATTILAR

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, iki Filistinli öldü, 3'ü ağır yaralandı. Filistin devlet televizyonu, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı." bilgisini paylaştı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı. İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar var

HASTANE BASKINI YAPTILAR

İsrail ordusu, önceki sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu. Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar var

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı kampları bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı kampları bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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