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İsrail'in Gazze bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab, 11 aile üyesiyle birlikte öldürüldü - Son Dakika

İsrail'in Gazze bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab, 11 aile üyesiyle birlikte öldürüldü

Son Güncelleme: 03.11.2023 08:42

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında, Filistin TV'nin gazetecisi Muhammed Ebu Hatab, 11 aile üyesiyle birlikte öldürüldü. Gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve son sunumunu ölmeden bir saat önce gerçekleştirdiği öğrenildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi öldü

EŞİ, OĞLU VE ERKEK KARDEŞİ DE ÖLENLERİN ARASINDA

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin haberinde, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi öldü

SON SUNUMUNU ÖLMEDEN BİR SAAT ÖNCE YAPMIŞ

Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi öldü

SALDIRILARDA ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Ebu Hatab'ın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 27'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi öldü

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab, 11 aile üyesiyle birlikte öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab, 11 aile üyesiyle birlikte öldürüldü - Son Dakika
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