İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki mülteci kampı yerle bir oldu

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan evler yerle bir oldu.

İsrail, ayrım gözetmeksizin Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçaklarının dün hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan harabeye döndü. Park halindeki araçların kullanılamaz hale geldiği, sokakların molozla kaplandığı görüldü.

Yerel kaynaklara göre mülteci kampını hedef alan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail ordusu, Hamas'ın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provokasyonlarına tepki olarak başlattığı Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu'na karşılık Demir Kılıçlar Operasyonu başlatmıştı. - GAZZE