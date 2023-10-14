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İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki mülteci kampı yerle bir oldu - Son Dakika

İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki mülteci kampı yerle bir oldu

Son Güncelleme: 14.10.2023 17:20

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan evler yerle bir oldu. Saldırı sonucunda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan evler yerle bir oldu.

İsrail, ayrım gözetmeksizin Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçaklarının dün hedef aldığı Gazze'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında bulunan harabeye döndü. Park halindeki araçların kullanılamaz hale geldiği, sokakların molozla kaplandığı görüldü.

Yerel kaynaklara göre mülteci kampını hedef alan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail ordusu, Hamas'ın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provokasyonlarına tepki olarak başlattığı Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu'na karşılık Demir Kılıçlar Operasyonu başlatmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki mülteci kampı yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki mülteci kampı yerle bir oldu - Son Dakika
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