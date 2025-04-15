İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar

İsrail\'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar

İsrail'in Körfez'deki petrol ve doğal gazın Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma ihtimalinden endişe duyduğu belirtiliyor. İsrail basını, Tel Aviv yönetimine Suriye konusunda 'bir stratejiye sahip olmama' eleştirisi yöneltirken, 'Türkiye'nin Suriye sahasını asla İsrail'e bırakmayacağı' vurguladı.

15.04.2025 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail yönetimi yakın zamana kadar Körfez'deki gaz ve petrolün Hayfa Limanı'na getirilerek oradan Avrupa'ya taşıması hayalleri kuruyordu.

ŞAM İLE ANKARA ARASINDAKİ YAKIN İLİŞKİLER İSRAİL'İN HAYALİNİ SUYA DÜŞÜRDÜ

Suriye'de yaşanan devrimin ardından İsrail'in bu hayali suya düşmüş gibi gözüküyor. Suriye'deki iç savaşın bitmesi ve yeni Şam yönetimi ile Ankara'nın yakın ilişkiler kurması, özellikle de Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma projesini yeniden öne çıkardı.

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar

"TÜRKİYE, SURİYE SAHASINI ASLA İSRAİL'E BIRAKMAYACAK"

Yediot Ahronot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla "Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var?" başlıklı bir analiz yayımlandı. İsrail'e Suriye konusunda "bir stratejiye sahip olmama" eleştirisi yöneltilen yazıda, "Türkiye'nin Suriye sahasını asla İsrail'e bırakmayacağı" ifade edildi. Suriye'de iç savaş öncesinde gündemde olan Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesine atıfta bulunulan yazıda, şimdi bunun yeniden gündeme gelebileceği ve İsrail'in bunu tehlikeye atmasına, Ankara'nın asla izin vermeyeceği değerlendirilmesinde bulunuldu. Suriye'de Türkiye'ye yakın bir yönetimin kurulması ve istikrarın sağlanma ihtimali değerlendirilen yazıda, "Suriye'yi stratejik öncelik kabul eden Türkiye, bu sahayı İsrail'e bırakmayacak." ifadesine yer verildi.

ESKİ BÜYÜKELÇİ: İSRAİL ÇATIŞMAYA GİRMEK YERİNE TÜRKİYE İLE TEMAS KURMALI

Katar doğal gazını Suriye üzerinden Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya taşıyacak muhtemel boru hattı projesinin Ankara için önemine işaret edilen yazıda, görüşlerine yer verilen İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, Suriye'nin istikrarında kilit bir rol oynuyor. İsrail, askeri bir çatışma riskine girmektense Ankara ile diplomatik yollardan temas kursa iyi eder." İsrail'in amacının Suriye'yi parçalamak olduğundan şüphe duyan bazı bölge ülkelerinin bulunduğunu dile getiren Oron, " (Bu ülkeler) Türkiye'nin Suriye'de istikrarlı bir devlet yapısını korumaya çalıştığı görüşünde." ifadelerini kullandı.

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar
İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron

"İSRAİL'İN BİR SURİYE STRATEJİSİ YOK"

Yazıda ayrıca İsrail'in Suriye'de artan hava saldırılarına, karada işgalini genişletmesine, Dürziler ve diğer azınlıklarla irtibat kurma çabalarına rağmen Suriye için net bir politika belirleyemediğini ortaya koyduğu eleştirisine yer verildi.

"YENİ BİR CEPHE AÇMAK İSRAİL'İN GÖZE ALAMAYACAĞI BİR RİSK"

Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Suriye'ye müdahalelerinin "Suriye yönetimiyle artan çatışmalar, mezhep çatışmasına müdahil olmak ve hatta Türk ordusuyla yeni bir cephe açmak" gibi birkaç tehlikeli senaryoyu tetikleyebileceği kaydedilen yazıda, "Mevcut cephelerin (İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Lübnan gibi) çözümsüz kaldığı bir dönemde yeni bir cephe açmak İsrail'in göze alamayacağı bir risktir." yorumunda bulunuldu.

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar
Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı

KATAR-TÜRKİYE DOĞAL GAZ BORU HATTI

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan 'Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı' bölgedeki enerji aktörleri tarafından yeniden gündeme gelmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tel Aviv, Türkiye, Ekonomi, Körfez, Suriye, İsrail, Enerji, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ökkeş Kalem:
    Adamlar şam a kadar gitmiş bizim medya polyanacilik oynuyor :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mars Spor, 420 milyon dolar karşılığında Polonyalı şirkete satıldı Mars Spor, 420 milyon dolar karşılığında Polonyalı şirkete satıldı
İzmir’de gece yarısı korkutan deprem İzmir'de gece yarısı korkutan deprem
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Kayınvalidesini hamile bırakan damadın ’’Utanmıyor musun’’ sorusuna verdiği yanıt çıldırttı Kayınvalidesini hamile bırakan damadın ''Utanmıyor musun?'' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı
Ümit Özdağ’ı küplere bindiren karar: Bu adalet değildir Ümit Özdağ'ı küplere bindiren karar: Bu adalet değildir
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Öğretmen atamaları için heyecanlandıran kulis Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı Öğretmen atamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı
İrem Derici’den samimi açıklama: Genç erkek severim İrem Derici'den samimi açıklama: Genç erkek severim
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’dan korkutan haber Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan korkutan haber
MHP’li vekilin kızı istedi, Bahçeli ’Gündemimize alalım’ dedi MHP'li vekilin kızı istedi, Bahçeli 'Gündemimize alalım' dedi
Altın yatırımcısının sevinci kısa sürdü Altın yatırımcısının sevinci kısa sürdü

22:33 Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma
22:28 Futbolcular bile şaştı kaldı Şampiyonlar Ligi’nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata
20:10 Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı
19:59 ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak
18:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz
09:31 Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor Bilet fiyatları cep yakıyor Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Bilet fiyatları cep yakıyor
09:26 Rize’de Kar Yağışı Çay Tarımını Vurdu Rize'de Kar Yağışı Çay Tarımını Vurdu
09:25 Ali Koç Uğurcan Çakır için Ertuğrul Doğan’ı aramış Ali Koç Uğurcan Çakır için Ertuğrul Doğan'ı aramış
09:23 Felaket tahminleri ardı ardına geliyor Felaket tahminleri ardı ardına geliyor
09:12 “Twerk“ çıkışı tartışma yarattı Dedetaş, Fuat Uğur için harekete geçiyor "Twerk" çıkışı tartışma yarattı! Dedetaş, Fuat Uğur için harekete geçiyor
09:04 7 yaşındaki Cumali’den üç gündür haber yok Narin gibi terliği bulundu 7 yaşındaki Cumali'den üç gündür haber yok! Narin gibi terliği bulundu
09:00 Mourinho Fenerbahçe’den ayrılabilir Mourinho Fenerbahçe'den ayrılabilir
08:57 21 yaşında katil oldu, “Namus meselesi“ dedi 21 yaşında katil oldu, "Namus meselesi" dedi
08:52 Babasını ölümle tehdit eden ünlü rapçi gözaltına alındı Babasını ölümle tehdit eden ünlü rapçi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2025 22:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement