İsrail saldırılarında ölü sayısı 9 bin 488'e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'u çocuk olmak üzere ölü sayısının 9 bin 488'e ulaştığını duyurdu. Yaralı sayısı ise bugün itibariyle 24 bin 158 olarak açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen 9 bin 488 kişinin yüzde 70'nin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu ifade etti. Bakanlık 1.250'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin enkaz altında kaybolduğunu vurguladı. 150 sağlık çalışanının öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 27 ambulansın ise isabet alarak hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Bakanlık uluslararası kurumlara çağrıda bulunarak "Al-Shifa Tıp Kompleksi ve Endonezya Hastanesi'nin ikincil jeneratörleri kullanılarak hassas hizmetlerini birkaç gün sürdürme girişimleri başarısız olacak ve hastanelere yakıt veya elektrik sağlanmadığı takdirde hayat kurtaran tüm hizmetler duracaktır" ifadelerini kullandı.