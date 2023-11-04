 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail saldırılarında ölü sayısı 9 bin 488'e ulaştı - Son Dakika

İsrail saldırılarında ölü sayısı 9 bin 488'e ulaştı

Son Güncelleme: 04.11.2023 14:33

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'ü çocuk olmak üzere ölü sayısının 9 bin 488'e ulaştığını duyurdu. Yaralı sayısı ise bugün itibariyle 24 bin 158 olarak açıklandı. Bakanlık, ölenlerin yüzde 70'inin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu belirtirken, enkaz altında kaybolan 2 bin kişi olduğunu ve 150 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, hastanelerin yakıt veya elektrik sağlanmaması durumunda hayat kurtaran hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 3 bin 900'u çocuk olmak üzere ölü sayısının 9 bin 488'e ulaştığını duyurdu. Yaralı sayısı ise bugün itibariyle 24 bin 158 olarak açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen 9 bin 488 kişinin yüzde 70'nin çocuk, kadın ve yaşlılar olduğunu ifade etti. Bakanlık 1.250'si çocuk olmak üzere 2 bin kişinin enkaz altında kaybolduğunu vurguladı. 150 sağlık çalışanının öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 27 ambulansın ise isabet alarak hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Bakanlık uluslararası kurumlara çağrıda bulunarak "Al-Shifa Tıp Kompleksi ve Endonezya Hastanesi'nin ikincil jeneratörleri kullanılarak hassas hizmetlerini birkaç gün sürdürme girişimleri başarısız olacak ve hastanelere yakıt veya elektrik sağlanmadığı takdirde hayat kurtaran tüm hizmetler duracaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırılarında ölü sayısı 9 bin 488'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Son Dakika: Arda Güler, Real Madrid kadrosuna alındı
14:17 Sıla Doğu ve Dilan Polat adliye koridorunda birbirine girdi: Senin aşırılıkların yüzünden buradayız
13:58 Arda Turan "yaşlanmışsın" diyenlere cevabı verdi: Sakalları kısaltıp boyasam 20 yaş gençleşirim
13:37 Engin Polat'ın annesi yaşadıklarına veryansın etti, herkes kollarındaki bileziklere takıldı
13:29 Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasındaki bir cümlesi salonu ayağa kaldırdı
13:21 Galatasaray'da korkulan olmadı! Muslera'da kırık yok
13:13 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'yu sildik attık
12:52 Tesla, Türkiye'de fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar indirime gitti
12:49 Cami minaresine İsrail bayrağı astılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2023 15:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölü sayısı 9 bin 488'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement