 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombardımana Devam Ediyor - Son Dakika

İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombardımana Devam Ediyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü. Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail topçularının atışları sonucu Zeytun Mahallesi'nde ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Ayrıca, Endonezya Hastanesi de yoğun bombardımana maruz kaldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Savaş Uçakları Gazze\'yi Bombardımana Devam Ediyor
20.11.2023 04:41

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombardımana Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
00:29 Moskova Belediye Başkanı: İHA saldırısı Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi
23:31 Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü
23:25 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor
22:55 Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 87 kişi Mısır'a ulaştı
22:43 İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti
22:23 AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı
21:27 Olumsuz hava şartları eğitimi vurdu: Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:16 Manisa'da asansörde ölü bulunan anne ve kızın en yakınındaki isim gözaltında
20:25 Şiddetli sağanak, fırtına ve kar İstanbul'u esir aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 07:59:45. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Bombardımana Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement