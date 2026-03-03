İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı\'nı harabeye çevirdi
03.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı\'nı harabeye çevirdi
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken; İran savaş uçakları İran'ın Mehrabad Havalimanı'nı vurdu. Saldırı sonrası havalimanında büyük hasar meydana geldi. Havalimanından gelen fotoğraflar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünyayı alt üst etti. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenleyen ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise sert oldu.

İsrail'e ve bölgede ülkelerindeki ABD üslerine saldırılar düzenleyen İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol ticaretini adeta kilitledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail uçakları savaşın 4. gününde de İran'a saldırmaya devam etti.

HAVALİMANI HARABEYE ÇEVİRDİLER

İsrail savaş uçakları İran'ın Mehrabad Havalimanı'nı vurdu. Saldırı sonrası havalimanında büyük hasar meydana geldi. Havalimanından gelen fotoğraflar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi - Son Dakika

Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague’de 2 maç ertelendi Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:12:32. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.