İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) işgal ettiği bölgeyi dün ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

"ŞARA HER SABAH KENDİSİNİ İZLEDİĞİMİZİ GÖRECEK"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Katz, "(Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) Culani her sabah, Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon'un zirvesinden izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı arkadaşlarının tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak." dedi.

"SÜRESİZ KALMAYA HAZIRIZ"

Ordunun Suriye'deki işgaline değinerek, İsrail'in burada "süresiz kalmaya hazır olduğunu" vurgulayan Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail ordusunun bölgede yaklaşık 40 hedefe hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

"DÜRZİLERE KARŞI TEHTİDLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Suriye'deki Dürzileri İsrail'in yanına çekme çabasını da sürdüren Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.