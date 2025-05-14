İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi

İstanbul Havalimanı, Dünya\'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi

2025 yılının dünya çapındaki en iyi havalimanları listesi açıklandı. Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı, sunduğu dünya standartlarındaki hizmetlerle 14. sıraya yükseldi. Bu başarı, Türk havacılık sektörünün uluslararası rekabetteki gücünü kanıtlıyor. İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı, Türkiye'nin havacılık alanında yaptığı yatırımların ve gösterdiği çabanın uluslararası arenada karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi.

14.05.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının dünya çapındaki en iyi havalimanları listesi açıklandı ve Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı listedeki başarılı yükselişini sürdürerek 14. sıraya yerleşti. Bu önemli başarı, dünya standartlarında sunduğu hizmetlerle İstanbul Havalimanı'nın global havacılık sektöründeki yerini sağlamlaştırdığını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'taki LaGuardia Havalimanı, Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde Kuzey Amerika'nın en iyi bölgesel havalimanı seçilirken, Singapur Changi Havalimanı 13. kez dünya birinciliğini elde etti.

İstanbul Havalimanı ise Türkiye'nin yüz akı olarak, kapasitesi, modern mimarisi ve yolculara sunduğu üstün hizmet kalitesiyle 14. sıraya yükselerek Türk havacılık sektörünün güçlü konumunu kanıtladı. Bu başarı, İstanbul Havalimanı'nın geçen yıllardaki konumuna göre de bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Listeye Kuzey Amerika'dan sadece Vancouver Havalimanı 13. sırada girebilirken, İstanbul Havalimanı'nın hemen arkasından 14. sırada yer alması, Türk havacılık sektörünün uluslararası rekabetteki gücünün altını çiziyor.

Port Authority İcra Direktörü Rick Cotton, LaGuardia'nın başarısı için "On yıl önce kimse inanmazdı" derken, İstanbul Havalimanı ise açıldığı günden bu yana kısa sürede dünya liginde üst sıralara yükselmeyi başardı.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted, bazı havalimanlarının dönüşümünün olağanüstü olduğunu belirtirken, İstanbul Havalimanı'nın da yeni ve modern altyapısıyla dünya standartlarında hizmet verdiği vurgulanıyor.

İstanbul Havalimanı'nın 14. sıradaki bu başarısı, Türkiye'nin havacılık alanında yaptığı yatırımların ve gösterdiği çabanın uluslararası arenada karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. Türk yolcular için özellikle gurur verici olan bu sonuç, İstanbul Havalimanı'nın yakın gelecekte ilk 10'a girme hedefine bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

Kuzey Amerika'nın en iyi havalimanları listesinde Houston, Seattle, Dallas, San Francisco ve Los Angeles yer alırken, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın önde gelen havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Skytrax ödülleri, havalimanlarının etkisi olmadan bağımsız olarak yapılan anketler sonucunda belirleniyor ve İstanbul Havalimanı'nın 14. sıradaki bu başarısı, Türk havacılık sektörünün geleceği için umut verici.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

İŞTE 2025 YILININ EN İYİ 20 HAVALIMANLARI

1. Singapur Changi Havalimanı

2. Hamad Uluslararası Havalimanı

3. Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda)

4. Incheon Uluslararası Havalimanı

5. Narita Uluslararası Havalimanı

6. Hong Kong Uluslararası Havalimanı

7. Paris Charles de Gaulle Havalimanı

8. Roma Fiumicino Havalimanı

9. Münih Havalimanı

10. Zürih Havalimanı

11. Dubai Uluslararası Havalimanı

12. Helsinki-Vantaa Havalimanı

13. Vancouver Uluslararası Havalimanı

14. İstanbul Havalimanı

15. Viyana Uluslararası Havalimanı

16. Melbourne Havalimanı

17. Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı

18. Kopenhag Havalimanı

19. Amsterdam Schiphol Havalimanı

20. Bahreyn Uluslararası Havalimanı

İstanbul, Seyahat, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • @abdyrahym:
    havalimanina gerek yok diyen kafalarla ayni ortamdayiz şimdi onlara soruyoruz heykelmi yapalim yada konser mi verelim? 36 7 Yanıtla
  • Servet Cakici:
    yeterli mi hayır isterdim ki ilk üçün içerisinde olması onun için ne yapacağız daha çok çalışacağız 24 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    açılmış hava limanına beton döküp.kapatan dünya da tek ülkeyiz. üç liraya yaipalacak işi 50 liraya yapan ülkeyiz. ya deilse yatırıma karşı çıkan yok. orumcuk kafalılar. bizim kizfdigimiz konu ortada. neyse siz dinazor yapanlara tapmaya devam edin 8 14 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Şimdi google ye girin Atatürk havalimanı dünyanın en iyi kaçıncı havalimanı yazın görün kaçıncı seçilmiş yıllara göre 3 17 Yanıtla
  • k K:
    Dünyanın en iyi havaalanıymış. Dünyada en çok halkını kazıklayan Havaalanı demiyor da bu araştırma yapan maymu. IQ lü.Bir dilim pizza 850 TL Los angeles'ta hava alanlarınsa 250 TL. 6 6 Yanıtla
  • or ac:
    Önümüzde ki 13 hava limanının ne üstünlüğü var, bunu görmek gerekir, İstanbul hava limanında yer hizmetleri maalesef zorla çalıştırılıyor gibi insanlara güler yüzlü değiller ve yardım etmiyorlar, 3 4 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Aman sırasımı simdi yine kuduracak troler 5 2 Yanıtla
  • zcf795f8r9:
    250 lira bir simit 1 şişe su 120 lira dunyanın en kazık havaalanı şaka gibi. 4 3 Yanıtla
  • Ates null:
    Yolcu sirkülasyonunda Avrupa'da 1.olan havalanımız dünyada nasıl 14.olur anlamam.Rakiplerine baktığımda bizimkinden çok üstün olan yok. 0 0 Yanıtla
  • 1931:
    14.lüğü amma guzellemişsiniz arkadas!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:36:48. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.