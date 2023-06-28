İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasına İzin Verildi, Taş Atmak İsteyen Kişi Gözaltına Alındı

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te Kurban Bayramı'nın birinci gününde aynı provokasyona imza atıldı. İsveç polisi, cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi. Polisin kararı tepkiyle karşılanırken, Kur'an provokatörüne taş atmak isteyen bir kişi karga tulumba gözaltına alındı.

İSVEÇ'TE BİR SKANDAL DAHA

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması ve Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç hükümeti, bir kez daha tepki çeken bir karara imza attı.

YİNE KUR'AN-I KERİM YAKTILAR

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İsveç polisi, cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi. Saat 14.30'da bir kişi caminin önünde üzerine jambon koyduğu Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Müslümanların kutsal kitabının yakıldığı skandal olayı yaklaşık 200 kişi takip etti.

TAŞ ATMAK İSTEYEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Provokatöre kalabalık içinden tepkiler yükseldi. Bir kişi, Kur'an-ı Kerim'i yakan kişiye taş atmak istedi. İsveç polisi, şahsı yaka paça gözaltına alarak alandan uzaklaştırdı.