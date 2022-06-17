İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar

17.06.2022 00:01

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Türkiye'nin NATO'ya üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in Başkenti Stockholm'de belediye binası ve kentin sembol yapılarından olan Avicii Arena'ya terörist başı Öcalan ile terör örgütünü simgelen semboller yansıtıldı.

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç hükümeti, Türkiye'nin güvenlik endişelerini çözme konusunda diyalog halinde olduklarını belirtmesine rağmen henüz somut bir adım atmadı. Hal böyleyken, ülkede barınan terör örgütü destekçileri ise PKK propagandası yapmaya devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMBOLLERİ BİNALARA YANSITILDI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Stockholm belediye binasına ve kentin sembollerinden biri olan Avicii Arena'ya projeksiyonlarla terör örgütü simgeleyen semboller ve terörist başı Öcalan'ın posteri yansıtıldı.

İsveç'ten skandal görüntü! Ülkenin sembol yapılarına PKK sembolleri yansıttılar

BAŞKENT'TEKİ MEYDANDA GÖSTERİ DÜZENLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Stockhom'deki Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenlemişti. Gösteride örgütü simgeleyen pankartlar ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılmıştı.

İsveç'ten skandal görüntü! Ülkenin sembol yapılarına PKK sembolleri yansıttılar

TÜRKİYE İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izledi. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi. İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve hatta PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri. Ankara, hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını her defasında dile getiriyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmesini istiyor.

İşte skandal etkinlikten görüntüler:

İsveç'ten skandal görüntü! Ülkenin sembol yapılarına PKK sembolleri yansıttılar
İsveç'ten skandal görüntü! Ülkenin sembol yapılarına PKK sembolleri yansıttılar


YORUMLAR
500
ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğine inanıyor ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Türkiye'nin endişelerinin çözüleceğine inanıyor PKK destekçisi vekilden Kakabaveh'ten İsveç'e tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe görüşmesinde aleyhte oy kullanacağım PKK destekçisi vekilden Kakabaveh'ten İsveç'e tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe görüşmesinde aleyhte oy kullanacağım

Türkiye, İsveç, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar - Son Dakika


Son Dakika
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 00:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement