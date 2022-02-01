İtalya'da Covid belgesi zorunluluğu genişliyor: Devlet daireleri ve mağazalara girişte de şart

İtalya'da Covid sertifikası bugünden itibaren mağazalar ve devlet dairelerine giriş için de zorunlu hale geliyor. Temel ihtiyaçlar dışında hizmet alabilmek için bu belge zorunlu olacak.

Bugüne kadar restoran, sinema, müze, spor salonu, toplu taşıma araçları gibi birçok yerde zorunlu olan Covid sertifikasının kullanım alanı bugünden itibaren daha da genişliyor. Mağazalar ve devlet daireleri de Covid sertifikası gereken mekanlara dahil ediliyor.

Bugünden itibaren İtalya genelinde Covid sertifikası olmadan yalnızca süpermarket ve eczane gibi temel ihtiyaçlara hizmet eden işletmelere girilebilecek. İhbarda bulunmak gibi nedenlerle karakollara ve mahkemelere girişlerde belge istenmeyecek ancak diğer devlet daireleri, bankalar ve postanelerde de bu belge şart olacak.

Kontrollerin rastgele seçilen örneklere yapılması ve ihlal durumunda 400-1.000 euro arası cezalar öngörülüyor.

Mağaza ve devlet dairelerine giriş için "Sıradan Yeşil Pasaport" diye anılan Covid sertifikası gerekiyor.

Bu belgeler aşı yaptıranlar ve Covid 19 geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif olanlara da veriliyor.

Restoranlar, sinemalar, spor salonları, toplu ulaşım araçları gibi birçok yere giriş içinse "Süper Yeşil Pasaport" denilen belge gerekiyor.

Bu belge yalnıza aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş olanlara veriliyor, test sonucu kabul edilmiyor.

50 yaş üzeri aşısızlara ceza

50 yaş üzerindekilere getirilen aşı zorunluluğu da bugünden itibaren cezaların kesilmesiyle pratikte devreye giriyor.

Geçerli bir sebep olmadan aşı yaptırmayan 50 yaş üzerindekilere bir defalık 100 euro ceza kesilecek. Ancak bu ceza miktarı düşük ve caydırıcılıktan uzak olduğu gerekçesiyle eleştirilere de neden oldu

50 yaş üzerindekiler ayrıca 15 Şubat'tan itibaren iş yerlerine giriş için de aşı belgesi göstermek zorunda olacak. Aşı belgesi olmayanlar işten uzaklaştırılabilecek ve bu kuralları ihlal edenlere 600-1.500 euro arası para cezası verilecek.

AB'den seyahatler kolaylaşıyor

Öte yandan, açık havada maske zorunluluğunun 10 gün sonra kaldırılması planlanıyor. Kapalı mekanlarda maske şartı ise bu tarihten sonra da devam edecek.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren bir başka kural da seyahatleri ilgilendiriyor. Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya'ya girişlerde bugünden itibaren test ve karantina şartları gevşetiliyor.

İtalya, geçen Aralık ayında AB ülkelerinden gelenler için de seyahat kurallarını sıkılaştırmış ve Covid belgesi olanlardan da negatif test sonucu talep etmeye başlamıştı. Aşı yaptırmamış olan yolculara da 5 gün karantina şartı getirilmişti.

Bu kurallar, AB ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştırmak için kullanılan Covid belgesi uygulamasını işlevsiz kıldığı gerekçesiyle tartışma yaratmıştı.

1 Şubat itibariyle AB ülkelerinden İtalya'ya girişlerde Covid belgesi yeterli olacak.

Türkiye'ye yönelik seyahatlere de bugünden itibaren yeni kurallar geliyor. İtalya'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatler için "Covid'siz turizm koridoru" uygulaması başlıyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye turistik seyahatler, aşı belgesi, giriş ve çıkışlarda test yaptırmak gibi şartlarla mümkün olacak. Bu seyahatlerin tur operatörleri aracılığıyla organize edilmesi ve "turizm koridoru" belgesi alınması gerekecek.

İtalya bugüne kadar Türkiye'ye turizm amaçlı seyahatlere izin vermiyordu. Yalnızca iş ve sağlık gibi bir zorunluluk halinde Türkiye'ye seyahat edilebiliyor ve dönüşte 10 gün karantinada kalmak gerekiyordu.

Karmaşık kurallara tepki

Hükümetin salgın verilerinin gidişatına göre sıklıkla güncellediği bu kurallar, karmaşık oldukları gerekçesiyle tepki de çekiyor.

Başbakan Mario Draghi hükümetine ve hükümetin Covid tedbirlerine tepkili yayınlar yapan, sağ çizgideki La Verita' gazetesi yeni kurallara bugün manşetinden yer verdi ve "Dünya açılıyor bizse bu sabahtan itibaren daha da kapanıyoruz: Deli saçması kurallar yürürlükte" diye yazdı.

Gazete, emeklilerin banka ve postanelerden maaşlarını alabilmek için bile Covid belgesine ihtiyaç duyacak olmasını eleştirdi.

İtalya basınına konuşan bazı işletmeciler de "Bu kurallar kaos yaratıyor" gibi eleştirilerde bulundu.

İtalya'da son bir günde 57 binin üzerinde yeni vaka ve 349 can kaybı kayıtlara geçti. 60 milyon nüfuslu ülkede salgının başından beri toplam vaka sayısı 11 milyona yaklaştı, ölümler 146 bini aştı.