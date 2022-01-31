İtalya'da kaotik cumhurbaşkanı seçimi siyasi partilerde çatlaklara yol açtı

İtalya'da günler süren çekişmeler, çıkar çatışmaları ve entrikalara sahne olan cumhurbaşkanlığı seçimleri siyaset dünyasında sarsıntılara yol açtı.

Siyasi partilerin kendi içlerinde ve diğer partilerle kurdukları ittifaklarda çatlaklar ortaya çıktı.

Parlamentoda hiçbir parti ya da ittifakın çoğunluğa sahip olmaması, yeni cumhurbaşkanını seçebilmek için farklı grupların uzlaşmaya varmasını gerektiriyordu.

Ancak hafta Pazartesi başlayan seçim süreci, uzlaşıdan uzak pazarlıklar ve çatışma atmosferinde geçti.

Pazarlıklar sonuçsuz kalınca ilk yedi oylamada hiçbir aday gerekli desteği alamadı ve emekliye ayrılmak istediğini ısrarla söylemiş olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan "ülkenin istikrarı için" fedakarlık yapması istendi.

Sonunda çıkmaz, Mattarella'nın ikna edilmesi ve seçici mecliste oyların yüzde 75'ini alarak yeniden seçilmesiyle aşılabildi.

Mattarella büyük itibar sahibi bir isim olsa da siyasetçilerin bu acil durum senaryosu dışında bir alternatif bulamaması ve ülkeyi yeni bir istikrarsızlık riskinin eşiğine getirmesi eleştiri aldı.

5 Yıldız Hareketi'nde kavga

Seçimler halen parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan popülist 5 Yıldız Hareketi içindeki net görüş ayrılığı ve liderlik çatışmasını da gözler önüne serdi.

Oylamalar sürerken, hareketin siyasi lideri Giuseppe Conte, istihbarat servislerinin başındaki Elisabetta Belloni'yi aday olarak öne sürdü. Aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini de aynı isme destek verdi.

Ancak Belloni'nin cumhurbaşkanlığına diğer partilerin yanı sıra 5 Yıldız Hareketi'nin içinden de itiraz geldi.

Hareketin 5 Yıldız Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bir açıklamayla Belloni'nin adaylığına karşı çıkarak partisinin liderine karşı net bir pozisyon aldı.

'Sağ ittifak un ufak oldu'

Sağ kanattaki üç partinin kurduğu ittifaktan da çatırtı sesleri gelmeye başladı.

Lig, Haydi İtalya ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden oluşan bu ittifak, anketlere göre bir sonraki seçimlerde iktidara gelebilir. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimi ittifak içindeki anlaşmazlıkları ve güç savaşlarını zirveye çıkardı.

Bu üç partiden İtalya'nın Kardeşleri, Mattarella'nın yeniden seçilmesine karşı çıkarak ittifak ortaklarından farklı yönde oy kullandı.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri, Başbakan Mario Draghi'nin yaklaşık bir yıl önce kurduğu geniş katılımlı koalisyon hükümetine katılmayı reddeden tek büyük partiydi.

İtalya'nın Kardeşleri'nin cumhurbaşkanı seçiminde de ortaklarından ayrışması ittifakın geleceğiyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni de yaşanan kırılmayı "ittifak un ufak oldu" sözleriyle itiraf etti.

Meloni sağ kanatta bir yeniden yapılanmaya gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Giorgia Meloni, özellikle ittifak ortağı Lig lideri Matteo Salvini'ye sert eleştiriler yöneltti.

Cumartesi günü son oylama öncesinde sosyal medyada, "Salvini hep beraber gidip Mattarella'ya bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapması için yalvarmamızı istiyor. Buna inanmak istemiyorum" diye yazdı.

'Cumhurbaşkanını halk seçsin' önerisi

Meloni ayrıca, seçimlerin "güç oyunları, saray pazarlıkları ve acıklı tiyatrolar" içinde geçtiğini söyledi ve seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısı yaptı.

Meloni, cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi gerektiğini savundu.

İtalya'da cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri ve bölge temsilcilerinden oluşan "büyük seçici meclis" tarafından seçiliyor.

Seçimin ilk üç turunda oyların üçte ikisini alan bir aday çıkmazsa dördüncü turdan itibaren salt çoğunluk aranıyor.

İlk kadın başbakan olabilir

Mevcut parlamentoda sağ partiler içinde en fazla sandalye Lig'e ait ancak anketler, gelecek yıl yapılması beklenen seçimlerde İtalya'nın Kardeşleri'nin en büyük parti olabileceğini gösteriyor.

İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni'nin adı da ülkenin olası ilk kadın başbakanı olarak geçiyor.

Sağ ittifak cumhurbaşkanı seçiminden yara almış olarak çıksa da Meloni, diğer partilerin aksine başından beri pozisyon değiştirmemekle övünüyor.

Analistler de Meloni ve partisine "tutarlılık" avantajını teslim ediyor.

Giorgia Meloni'nin halen ülkenin tek büyük muhalefet partisine liderlik etmesinin de etkisiyle desteğini somutlaştırması muhtemel görülüyor.

'Partilerde yüksek gerilim'

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası ortaya çıkan bu sarsıntılar bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Ülkenin en büyük gazetesi Corriere della Sera "Seçim sonrası partilerde yüksek gerilim" manşetiyle çıktı.

Kelime oyunlarıyla ünlü Il Manifesto gazetesi de liderlik kavgasını, "liderlik" ve "kavga" sözcüklerini birleştirerek yaratıcı bir başlıkla manşete çekti. Gazete, "5 Yıldız Hareketi'nde cumhurbaşkanı seçiminin yönetimi çatışma yarattı. Sağ ittifakta Meloni, Salvini'ye saldırıyor" diye yazdı.

Il Manifesto ayrıca, Başbakan Draghi'nin de cumhurbaşkanı seçimi sonrası "partilerin enkazından" oluşan bir koalisyona liderlik etmek durumunda kalacağını vurguladı.

Il Resto del Carlino gazetesi de bugün "Herkes herkese karşı, partiler kaos içinde" manşetiyle çıktı.