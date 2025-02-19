İtalya ve Türkiye'den Savunma İşbirliği - Son Dakika
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Dünya
BBC

İtalya ve Türkiye'den Savunma İşbirliği

İtalya Ticaret Bakanı Urso, Türkiye'de Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması yapılacağını duyurdu.

19.02.2025 16:20
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İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso dün Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki endüstriyel iş birliğini güçlendirmeyi hadeflediklerini söyledi ve bu bağlamda İtalyan savunma ve havacılık devi Leonardo ile Baykar arasında ortaklık anlaşması yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşen ve Baykar tesislerini ziyaret eden Urso, Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace şirketini satın almasının ardından iş birliklerini güçlendirmek üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İtalyan Ansa ajansının haberine göre Urso, "Bu yatırım temelinde şampiyonlarımız, yani Baykar ile Leonardo arasında başka teknolojik ve endüstriyel ortaklık anlaşmaları da geliştirilecek" dedi.

Türkiye ziyaretinde Bakan'a, Leonardo şirketinin başkanı Stefano Pontecorvo da eşlik etti.

Baykar Aralık ayında 140 yıllık İtalyan havacılık şirketi . Bu satışın ardından iki ülkenin savunma ve havacılık sektöründe daha derin işbirlikleri üzerinde çalıştığına dair sinyaller geliyordu.

Avrupa pazarı için üretim üssü

Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, 23 Ocak'ta Türkiye'de Baykar'ı ziyaret etmiş ve "insansız teknolojilerde endüstriyel sinerjiler" üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Cingolani Türkiye ziyareti sonrası Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da iki şirketin tekonolojileri arasında güçlü bir tamamlayıcılık olduğunu vurgulamış ve "Baykar'daki meslektaşlarımızla, bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük" demişti.

Bu ziyareti ve yakınlaşma sinyallerini BBC Türkçe'ye değerlendiren savunma uzmanı gazeteci Pietro Batacchi de iki şirketin de İHA, elektronik harp sistemleri, radar ve sensörler gibi birçok alanda iş birliğinden faydalanabileceğini söylemişti.

Bakan Adolfo Urso da Türkiye ziyareti öncesi geçen hafta sonunda İtalyan Quotidiano Nazionale gazetesine verdiği söyleşide Türkiye ile iş birliği anlaşmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

" Ankara ile ilişkileri güçlendirmek belirleyici önem taşıyor… Baykar'ın Piaggio Aeorspace'e yaptığı yatırım gösterge niteliğinde, bu yalnızca havacılık alanındaki temel işini geliştirmesine değil, aynı zamanda Avrupa Birliği pazarı için drone üretiminde en önemli üretim üssünü oluşturmasına da olanak tanıyacak.'

Bakan Urso, dün Türkiye'de yaptığı açıklamada da "İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkinin ekonomik boyutun ötesinde stratejik bir değeri var" dedi ve iki ülkenin endüstriyel iş birliğini güçlendirmenin bölgenin istikrarına katkıda bulunacağını belirtti.

Bakan Kacır da Urso ile görüşmesinden sonra, Baykar'ın Piaggio Aerospace yatırımını, "iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliğinde yeni bir dönemin işaret fişeği" olarak yorumladı ve yatırım ortaklıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Beko krizine çözüm arayışı

İtalyan Bakan Urso'ya Türkiye ziyaretinde, Leonardo Başkanı'nın yanı sıra İtalyan şirketlerinin yurt dışında tanıtımı ve İtalya'ya yabancı yatırım çekilmesini teşvik etmekten sorumlu ICE ajansının Başkanı Matteo Zoppas ve İtalyan Uzay Ajansı Başkanı Teodoro Valente de eşlik etti.

Heyet Türkiye'de, İtalya'da yatırım yapan ancak tesis kapama ve işten çıkarma planıyla tartışma yaratan Beko hakkında da görüşmeler yaptı.

Bakan Urso bu görüşmelerin ardından, Beko'nun İtalya'daki tesislerinden Comunanza fabrikasının muhafaza edileceğini söyledi. 2900 nüfuslu Comunanza'da, Beko'da çalışan 320 kişinin .

Sendikalar Fim ve Cisl, Comunanza'da geri adım atılmasından memun olduklarını ancak ülkedeki diğer Beko tesisleri için de yeni bir plan sunulmasını beklediklerini açıkladı.

Arçelik ile Whirlpool şirketinin Avrupa'daki iştiraklerinin birleşmesiyle geçen yıl kurulan Beko Europe, İtalya'daki tesislerinden bazılarını kapatma ve toplam çalışanın yüzde 40'ına denk gelen 1935 kişiyi işten çıkarma planı açıklamış, bu plan ülkede tepkilere neden olmuştu.

Bakanlık krizi çözmek için "Beko Yuvarlak Masa Toplantıları" düzenleyerek sendika ve şirket temsilcileriyle bir araya gelmiş, Urso da Beko'ya yeni bir endüstriyel plan hazırlaması çağrısı yapmıştı. Urso, aksi halde İtalyan Golden Power (Altın Güç) yasasına başvurarak yaptırım ve önleyici tedbirler alabileceklerini söylemişti.

Bakan dün Türkiye'de yaptığı görüşmelerin ardından İtalya'da Beko krizi konusunda tüm taraflarla yeniden bir toplantı yapacağını açıkladı.

Kaynak: BBC

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