Esad da artık mülteci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Esad da artık mülteci oldu

Geniş Video İzle

Suriye'de silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde hiçbir çatışmaya girmeden devirirken Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi dünyanın 1 numaralı gündemi olmuştu. Kremlin'den yapılan açıklamada Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı ve kendilerine "insani gerekçelerle" sığınma hakkı verildiği ifade edildi. Mülteci durumuna düşen Esad'ın rejim yüzünden ülkeden kaçan milyonlarca Suriyeliyle aynı durumu paylaşıyor olması "Kadere bak" dedirtti.

09.12.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler yalnızca 12 gün içinde 61 yıllık Baas rejimini devirdi. Muhaliflerin hamlesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Esad'ın uçağının radardan kaybolduğu ve düşmüş olabileceği iddialarının ortaya atıldığı dakikalarda ise beklenen açıklama Kremlin'den geldi.

ESAD VE AİLESİNE SIĞINMA HAKKI VERİLDİ

Rus resmi haber ajansı TASS dün Kremlin'den üst düzey bir yetkiliye dayandırarak "Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı" haberi geçti. TASS ayrıca Esad ve ailesine "insani gerekçelerle" sığınma hakkı verildiğini söyledi.

MİLYONLARCA SURİYELİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

Açıklama, muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Suriye'nin eski cumhurbaşkanının nerede olduğuna dair spekülasyonlara son verdi. Bu açıklamalarla mülteci durumuna düşen Esad, rejim yüzünden ülkeden kaçan milyonlarca Suriyeliyle aynı durumu yaşamaya başlarken, gelişmeleri okuyan herkes "Kadere bak" yorumlarında bulundu.

Kadere bak, Esad da artık mülteci oldu

RUSYA'DAKİ LOKASYONLARI BİLİNMİYOR

CNN International'ın Rusya muhabirinin canlı yayında bildirdiğine göre Moskova'daki Suriye büyükelçiliğini Rus askerleri devraldı. Büyükelçilikteki Suriye bayrağı ise indirildi. Wall Street Journal Esad'ın eşi ve çocuklarının Moskova'ya muhaliflerin başlattığı operasyonun üçüncü gününde Moskova'ya gittiğini yazmıştı. Esad ve ailesinin Rusya'daki tam lokasyonu ise bilinmiyor.

"GÖREVİNİ BIRAKARAK ÜLKEYİ TERK ETTİ"

Daha önce, Rus dışişleri bakanlığı Esad'ın "cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar verdiğini ve ülkeyi terk ettiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini" duyurmuştu. Suriye'de iki önemli askeri üssü bulunan Rusya, Esad'ın sadık bir müttefiki ve onu iktidarda tutmak için Suriye'nin 13 yıllık iç savaşına müdahale etmişti. Pazar sabahı erken saatlerde, savaşçıları direniş göstermeden şehre girdikten sonra İslamcı militan grup Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) ve müttefikleri "zorba Beşar Esad kaçtı" demişti.

TRANSPONDER SİNYALİ KAPATILDI MI?

Esad'ın Pazar günü erken saatlerde Şam havaalanından bir Suriye Hava Yolları uçağına bindiğini söylediği yönündeydi. Suriye Hava Yolları'na ait bir Ilyushin Il-76T kargo uçağının yerel saatle 03.59'da havaalanından açıklanmayan bir varış noktasıyla havalandığını belirtildi.Flightradar24'ün verilerine göre, uçak başlangıçta Esad'ın Alevi mezhebinin kalesi olan ve aynı zamanda iki önemli Rus askeri üssüne doğru uçtu. Ancak Humus'un üzerinden uçtuktan sonra uçak U dönüşü yaptı ve irtifa kaybederken tekrar doğuya doğru uçmaya başladı. Uçağın sinyali, Humus'un yaklaşık 13 km batısında kayboldu. Dün "Esad'ın uçağının düşmüş olabileceği" iddiaları dolandı ancak uzmanlar uçağın transponder sinyalinin bilinçli olarak kapatıldığı üzerinde durdu.

TRANSPONDER SİNYALİ NEDİR?

Transponder sinyali çeşitli hava araçlarında bulunan, radar sorgulamasına cevap vermek için tasarlanmış ve hava aracının yer, hız gibi temel bilgilerini radyo frekanslarına yanıt olarak trafik kontrolörlerine ileten, uçağın en önemli iletişim sistemini oluşturan elektronik cihazdır.

Esad da artık mülteci oldu

Göçmenler, Politika, Moskova, Kremlin, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad da artık mülteci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Yildiz:
    Aylan Bebeğin intikamı Alındı Allah'ın Adeleti 68 20 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Bize Gelse Ptt Kart Verirdik,Vergi Almazdık-:) 68 17 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    Turkiya cennat, bize gel ya esat 36 18 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    darsı nice keder arkadaslarinin başına 41 3 Yanıtla
  • Ekrem Aksüt:
    mülteci derken herkes çadırda kalacak zannediyor heralde yine kral gibi yaşatacaklar 37 2 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Keşke bize gelseydi maaş bağlanırdı hasteneye bizden önce girer işini hallederdi severiz biz din kardeşlerimizi 28 8 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bize gelsin sanayide ucuza çalıştırirdik. 33 2 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Ektini biçersin bu fani dünyada 14 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Tek fark yaninda milyon dolarlar altinlar olmasi 17 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Türkiye'nin dişçiye ihtiyacı vardı. Türkiye'ye gelseydi keşke. 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Esad da artık mülteci oldu Esad da artık mülteci oldu
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
22:48 Kutlama yapan Suriyelilere “Başlarım sizin Esad’ınıza“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı Kutlama yapan Suriyelilere "Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
15:19 MHP’nin Suriye açıklamasında Bahçeli’nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı MHP'nin Suriye açıklamasında Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı
14:46 Esad’ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu Esad'ın sarayı yağmalandı: Kimi ateş açtı kimi tabak aldı kimi valizini doldurdu
14:35 Chamberlain’in Fenerbahçe’ye attığı gol tarihe geçti Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
14:20 Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü ’’Milli Bayram’’ ilan etti Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü ''Milli Bayram'' ilan etti
14:11 Doğu Perinçek’ten Galatasaray’a müjde Doğu Perinçek'ten Galatasaray'a müjde
13:54 HÜDA PAR’dan Suriye açıklaması: İslam’a uygun yeni anayasa oluşturulmalı HÜDA PAR'dan Suriye açıklaması: İslam'a uygun yeni anayasa oluşturulmalı
13:52 UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev
13:51 Suriye’den kaçan Esad’ın garajındaki onlarca araca el konuldu Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
13:50 Suriyeliler ülkelerine dönmek için Cilvegözü’ne akın etti Suriyeliler ülkelerine dönmek için Cilvegözü'ne akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 09:59:02. #1.12#
SON DAKİKA: Esad da artık mülteci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.