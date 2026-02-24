Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor - Son Dakika
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor

Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
24.02.2026 06:55
10 milyon dolar ödülle aranan CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı kan gölüne çevirdi. Kartel üyeleri ile ordu arasında çıkan çatışmalarda en az 55 kişi hayatını kaybederken, El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonla ilgili ortaya çıkan bir detay büyük ses getirdi. Kartel liderinin yerinin sevgilisiyle gerçekleştirdiği gizli buluşma sayesinde tespit edildiği ortaya çıktı.

Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla öldürüldü. Operasyonun perde arkasında ise dikkat çeken bir detay yer aldı: Yetkililer, baronun yerinin sevgilisiyle gerçekleştirdiği gizli buluşma sayesinde tespit edildiğini açıkladı.

ORMANLIK BİR BÖLGEDE SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Meksika Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ABD istihbaratıyla paylaşılan veriler doğrultusunda planlanan operasyonda Cervantes'in Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'daki ormanlık bir bölgede saklandığı belirlendi. Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, kartel liderinin konumunun, kız arkadaşıyla yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktığını, ancak kimliğin doğrudan değil dolaylı bir takip süreciyle tespit edildiğini ifade etti.

ÇATIŞMADA AĞIR YARALANDI

Güvenlik güçleri bölgeyi kuşattıktan sonra çıkan çatışmada El Mencho ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kartel lideri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Operasyon sırasında roketatarlar ve zırhlı araçları imha edebilecek kapasitede ağır silahlar ele geçirildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK ÖDÜL KONMUŞTU

Uzun yıllardır hem Meksika hem de ABD tarafından en çok aranan isimler arasında yer alan Cervantes için ABD makamları milyonlarca dolarlık ödül koymuştu. CJNG, özellikle sentetik uyuşturucu üretimi ve uluslararası sevkiyat ağlarıyla biliniyordu.

ÖLÜMÜ SONRASI ÜLKE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

El Mencho'nun ölüm haberinin duyulmasının ardından Meksika genelinde şiddet olayları patlak verdi. CJNG üyeleri birçok eyalette yolları kapattı, araçları ateşe verdi ve kamu düzenini hedef alan saldırılar düzenledi.

Yetkililer, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmalarda en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 eyalette kara yollarında barikatlar kuruldu, çok sayıda araç ve iş yeri ateşe verildi. Bazı bölgelerde toplu etkinlikler iptal edilirken, uçuşlarda aksamalar yaşandı. Guadalajara'daki hayvanat bahçesinde yaklaşık 1000 turist güvenlik gerekçesiyle içeride mahsur kaldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, ana ulaşım hatlarında kademeli olarak kontrol sağlandığı bildirildi.

CJNG'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Uzmanlar, El Mencho'nun ölümünün CJNG içinde güç mücadelesini tetikleyebileceğini ve kartel içi hesaplaşmaların artabileceğini değerlendiriyor. Meksika hükümeti ise operasyonun organize suçla mücadelede önemli bir adım olduğunu savundu. Ancak son yaşanan şiddet dalgası, kartelin hâlâ güçlü ve organize bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

SON DAKİKA: Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
