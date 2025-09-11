Kaosu yaşayan Nepal\'de mahkumlardan akıl almaz firar girişimi! Bilanço ağır

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan ve şiddet olaylarına sahne olan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Cezaevinden firar etmek isteyen mahkumlar, gaz silindiri kullanarak patlamaya neden oldu. Sonrasında çıkan çatışmada ise üç mahkum öldürüldü.

Nepal'de geçtiğimiz hafta sosyal medya yasağının ardından başlayan ve şiddet olaylarına sahne olan protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Göstericiler ile güvenlik güçlerinin arasında şiddetli çatışmalara sahne olan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Nepal Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralıların sayısının ise bin 368'e yükseldiği bildirildi.

15 BİNDEN FAZLA MAHKUM FİRAR ETTİ

Nepal polisi, bu hafta başında hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinden bu yana, ülke genelinde 15 binden fazla mahkumun firar ettiğini bildirdi. Nepal sınırını devriye gezen Hindistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı merkezi silahlı polis gücü Sashastra Seema Bal (SSB) tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında Nepal hapishanelerinden kaçtığından şüphelenilen yaklaşık 60 kişinin yakalandığı belirtildi. Yetkililer, yakalanan mahkumlardan bazılarının kendilerini Hindistan kökenli olarak tanıttığını ve kimliklerinin doğrulanmakta olduğunu belirtti.

FİRAR İÇİN AKIL ALMAZ GİRİŞİM

Hindistan medyasına açıklama yapan Nepal polisi, "Çatışma, mahkumların bir gaz silindiri kullanarak patlamaya neden olup cezaevinden kaçmaya çalışmalarıyla başladı. Güvenlik güçleri, kontrolü yeniden sağlamak amacıyla ateş açtı ve üç mahkûm bu sırada öldürüldü" dedi. Açıklanan can kaybıyla birlikte salı gününden bu yana güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 8 mahkum hayatını kaybetti.

PARLAMENTOYA GİDEN YOLDA ORDU KONUŞLANDIRDI

Nepal ordusu, Katmandu'daki parlamentoya giden güzergâh boyunca konuşlandırıldı. Başkentte devam eden huzursuzluk ortamında güvenliği sağlamak amacıyla dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.