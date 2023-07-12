Kentucky'de İç Savaş Dönemine Ait 700'den Fazla Altın Sikke Bulundu

Amerika'nın Kentucky eyaletinde ismini açıklamayan bir adam, kendi mısır tarlasında, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 700'den fazla altın sikke bulduktan sonra büyük bir servete kavuştu.

İsmi ve yeri açıklanmayan adam, bir videoda nefes nefese altın sikkeleri topraktan çıkarırken, "bu bugüne kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi

"Büyük Kentucky Hazinesi" olarak adlandırılan bu keşif, henüz tam olarak değerlendirilmiş değil ancak içerisinde 1863 yılına ait $20 Altın Liberty sikkesi de bulunuyor. Bu sikkelerden bir tanesi daha önce bir müzayedede 100.000 dolardan fazla bir fiyata satılmıştı. Hazine içerisinde bulunan bu 18 adet sikke türü ve 1854 ile 1862 yılları arasında basılmış 600'den fazla altın dolar sikke bulunmaktadır.

Kentucky, Amerikan İç Savaşı sırasında bir sınır eyaletiydi ve başlangıçta tarafsız olduğunu ilan etti. Birçok savaşın yaşandığı bu eyalette, belirsiz gelecek, birçok zengin sakini değerli eşyalarını saklamaya sevk etti. Kentucky'nin tarafsız konumu, sahiplerinin muhtemelen kuzeyle ilgili işleri gizlemek istediğini ve Konfederasyon baskınlarından sakınmak isteyebileceğini gösteriyor.

Sikke uzmanı Jeff Garrett, keşfi doğrulamak için çağrıldı. Garrett, "Büyük Kentucky Hazinesi'ni inceleme fırsatı, kariyerimin en önemli anlarından biriydi" dedi. "700'den fazla altın dolarların çarpıcı miktarı, İç Savaş dönemi sikke koleksiyonunun neredeyse bir zaman kapsülünü oluşturuyor."

Hazine, şimdi Greta Kentucky Hazinesi'nden geldiğini belgeleyen bir sertifika etiketi ile bireysel sikkeleri satan GovMint şirketi tarafından alındı.