Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı

İrlandalı Daniel Carley isimli genç, İngiltere'de yaşamaya karar verdikten sonra ülkeden bir ev kiraladı. Kendisine en uygun evi seçen Carley, yeni evini görmeye gittiğinde yaşadıkları nedeniyle hem korktu hem de şaşkınlık yaşadı. Evi gezdiği sırada banyo girişindeki kapağı kaldıran genç, evin görünmeyen bölümünde 19. yüzyıldan kalma zindan buldu.

ZEMİNDEKİ KAPAĞI KEŞFETTİ

Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi. Ev ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı. Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana ful döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu. Fonksiyonel bir duş kabini mevcuttu. Tam o anda banyonun girişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

19. YÜZYILDAN KALMA

Kira kontratında böyle bir detay yoktu. Ancak açmaya karar verdi. Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti. İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü. Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.

ODANIN ORTASINDA DELİK BULDU

Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi.

YAŞANANLAR KORKMASINA NEDEN OLDU

Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi. Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Tek başına yaşamak Daniel'i ürküttü. Genç, olayın ardından başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.