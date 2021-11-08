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Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı - Son Dakika

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı

08.11.2021 15:55

İrlandalı Daniel Carley isimli genç, İngiltere'de bir ev kiraladı. Evi arkadaşlarına tanıtmak için video kaydı alan genç, evi gezdiği sırada banyo girişindeki kapağı kaldırdı. Başka bir bölmeye açılan kapağı gören genç, merdivenleri takip ederek aşağı indi. Evin altındaki zindan, gencin korkmasına neden oldu.

İrlandalı Daniel Carley isimli genç, İngiltere'de yaşamaya karar verdikten sonra ülkeden bir ev kiraladı. Kendisine en uygun evi seçen Carley, yeni evini görmeye gittiğinde yaşadıkları nedeniyle hem korktu hem de şaşkınlık yaşadı. Evi gezdiği sırada banyo girişindeki kapağı kaldıran genç, evin görünmeyen bölümünde 19. yüzyıldan kalma zindan buldu.

ZEMİNDEKİ KAPAĞI KEŞFETTİ

Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi. Ev ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı. Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana ful döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu. Fonksiyonel bir duş kabini mevcuttu. Tam o anda banyonun girişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı

19. YÜZYILDAN KALMA

Kira kontratında böyle bir detay yoktu. Ancak açmaya karar verdi. Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti. İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü. Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı

ODANIN ORTASINDA DELİK BULDU

Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi.

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı

YAŞANANLAR KORKMASINA NEDEN OLDU

Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı. Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı. Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi. Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Tek başına yaşamak Daniel'i ürküttü. Genç, olayın ardından başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı

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Son Dakika Dünya Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı - Son Dakika
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