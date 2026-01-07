Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar - Son Dakika
Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar

Haberin Videosunu İzleyin
Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar
07.01.2026 10:03
Haberin Videosunu İzleyin
Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar
Haber Videosu

İran'da 10 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 36'ya yükselirken, ABD ve İsrail'in destek verdiği gösteriler sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Rejim karşıtı protestocuların bir sokağın adını "Donald Trump Sokağı" olarak değiştirdiği görüldü.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 10 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar

2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Ülke genelinde toplam 285 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar

SOKAĞIN ADINI "DONALD TRUMP" YAPTILAR

Protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. ABD ve İsrail'in açık açık destek verdiği göstericilerin İran'daki sokaklardan birinin adını "Donald Trump Sokağı" olarak değiştirdiği görüldü.

Cep telefonuyla kaydedilen videoda göstericilerden birinin sokağın isim tabelasının üzerine söz konusu afişi yapıştırdığı görülürken, servis edilen görüntü İran'da gündem oldu.

Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Dünya

Son Dakika Dünya Komşuda tehlikeli provokasyon! Sokağın adını bakın ne yaptılar - Son Dakika

12:55
