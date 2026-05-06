Kral 3. Charles'ın ABD Ziyareti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kral 3. Charles'ın ABD Ziyareti Başladı

Kral 3. Charles\'ın ABD Ziyareti Başladı
06.05.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'de üç günlük ziyaretlerine bugün başladı.

İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın üç günlük Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bugün başlıyor. Bu, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden sonra ABD'ye devlet seviyesinde yapılacak ilk ziyaret.

ABD'nin Britanya'dan bağımsızlığının 250. yılını kutlamasına kısa süre kala yapılan ziyaret, "iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi vurgulamayı amaçlıyor".

Kral 3. Charles'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmada, uluslararası zorlukların yaşandığı dönemlerde demokratik değerleri savunmanın öneminin arttığını vurgulaması bekleniyor.

Kralın konuşmasında ABD ile İngiltere'nin aralarında anlaşmazlıklara rağmen "tarih boyunca bir araya gelmenin yolunu bulduklarını" söylemesi, iki ülkenin tolerans, özgürlük ve eşitlik gibi ortak değerlerle işbirliğini canlandırması çağrısı yapması da öngörülüyor.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 25 Nisan akşamı Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimine rağmen ziyaretin gerçekleştirileceği belirtildi.

Saldırı, ABD'de güvenlik endişeleri yarattı.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Kraliyet çiftinin güvende olacaklarına dair inancının tam olduğunu, cumartesi akşamı yaşanan saldırının ABD güvenlik sisteminin çalıştığını kanıtladığını söyledi.

Kral ve kraliçenin ziyareti için hali hazırda çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyordu ancak son olaydan sonra önlemlerin "daha ileri bir seviyeye yükseltileceği" belirtiliyor.

Trump geçen yıl İngiltere'yi ziyaret ettiğinde davetlerin çoğu Windsor Kalesi'nin içinde verilmiş ve Trump her yere helikopterle götürülmüştü.

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, 27-30 Nisan'da Washington DC, New York ve Virginia'yı ziyaret edecek.

Kraliyet çifti pazartesi günü ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile öğleden sonra çayında buluşacak.

İngiltere'de başbakan seviyesinde başka ülkelere yapılan ziyaretlere "resmi ziyaret" ya da "çalışma ziyareti" deniyor.

Ülkenin liderinin, başkan bir ülkenin liderinin resmi konuk olarak davet edildiği ziyaretlerse "devlet ziyareti" olarak kabul ediliyor.

Trump özellikle İran'a yönelik İsrail ile birlikte başlattıkları saldırıların ardından, savaştaki tutumundan ötürü İngiltere hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Ancak İngiltere ile siyasi farklılıklarına rağmen, ABD Başkanı İngiltere'deki monarşiye ve Kral 3. Charles'a duyduğu "hayranlığı" sık sık tekrarlıyor.

Trump BBC'ye geçen hafta yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke ilişkilerini onarmaya yardımcı olabileceğini söylemişti.

Trump çifti, bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek ve askeri tören geçidini de içeren resmi karşılama kapsamında kraliyet ailesiyle yeniden bir araya gelecek.

Törene ABD Kongresi üyeleri de katılacak.

Akşam saatlerinde ise Trump çifti, Beyaz Saray'ın East Room salonunda kraliyet çifti onuruna resmi bir devlet yemeği verecek.

Bugün ayrıca Kral 3. Charles, ABD Kongresi'nin her iki kanadında konuşma yapacak.

Bu, 1991'deki devlet ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'in yaptığı konuşmadan sonra bir ilk olacak.

Kraliyet çifti daha sonra New York'a geçecek.

Kral kimlerle görüşmeyecek?

Çiftin, Kral 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan'la buluşması beklenmiyor.

California'da yaşayan çiftin aktif kraliyet görevi bulunmuyor.

Ziyaret sırasında Kral ve Kraliçe'nin, cinsel suçlardan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein'ın mağdurlarıyla da bir araya gelmesi yönünde de çağrılar yapılmıştı.

Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, ABD'de hapiste hayatını kaybeden Epstein ile arkadaşlığı ve 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiği suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.

Andrew suçlamaları ısrarla reddediyor.

Suçlamalar sonrası geçen eylül ayında Andrew'ın kraliyet ünvanları elinden alınmıştı.

Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, Kral, devam eden hukuki süreçler ve polis soruşturmalarını riske atmamak adına, Epstein mağdurları ve yakınlarıyla görüşmeyecek.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kral 3. Charles'ın ABD Ziyareti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı 7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
İsrail karşıtı kalabalık grup ABD’deki tarihi sinagoga saldırdı İsrail karşıtı kalabalık grup ABD'deki tarihi sinagoga saldırdı
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili oldu İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oldu
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kral 3. Charles'ın ABD Ziyareti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.