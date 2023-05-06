Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı

06.05.2023 18:11

Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni Londra'da başladı. Binlerce insanın katıldığı törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi isimler ve ünlülerde de katıldı. Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, lacivert pelerinli kıyafeti ve tacıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi. İngiltere'de 70 yıl sonra ilk kez gerçekleşen törende katılım sınırlı sayıda tutulurken Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, şıklığıyla yine adından söz ettirdi.

TACIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

İngiltere tarihinde ikinci kez televizyon canlı olarak yayınlanacak olan törene katılmak için günler öncesinde hazırlık yapan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı. Törende taç takıp takmayacağı merak edilen Galler Prensesi Kate Middleton ise lacivert pelerini ve tacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Middleton, törende tahtın varisi Prens William'ı yalnız bırakmadı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı

BÜYÜK TORUN RESMİ ÜNİFORMA GİYDİ

Prenses William ve Prens Kate'in çocukları Prens Louis ve Prenses Charlotte de kıyafetleriyle dikkat çekerken büyük torun Prens George, resmi üniforma ile taç giyme töreninde yer aldı. 9 yaşındaki Prens George, taç giyme töreni sırasında tamamı erkeklerden oluşan "Pages of Honour" görevi üstlenen sekiz kişilik ekibe dahil oldu.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı

MEGHAN MARKLE KATILMADI

Öte yandan yıllar önce eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak tüm haklarından vazgeçen Prens Harry de törene katılanlar arasında yerdi. Harry, babasını taç giyme töreninde yalnız bırakmazken eşi Meghan Markle ve çocukları törene katılmadı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı
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Son Dakika Dünya Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı! Galler Prensesi Kate Middleton şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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