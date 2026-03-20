Kuzey Kore\'nin İran Savaşına Tepkisi

ABD ve İsrail'in İran'a savaş başlatmasının ardından Kim Jong Un'un nükleer caydırıcılıkla ilgili fikirleri pekişmiş olabilir. Zira İran rejiminin "nükleer silahı olmadığı için çaresiz" olduğu ve ABD ile müzakerelerin rejimin hayatta kalmasını garanti etmeyeceği yönünde güçlü bir algı var.

Kuzey Kore, İran'a saldırıları "haklı gösterilemez bir saldırganlık savaşı" olarak kınamakta gecikmedi.

Sonuçta, iki ülke 1979'dan beri "Amerikan karşıtı ön cephe kan ittifakı" oluşturmuş ve ardından füze geliştirme konusunda ortaklık kurmuştu.

BBC'ye isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan eski bir Kuzey Koreli diplomata göre, İran aynı zamanda Kuzey Kore'nin silah ihracatı için de en önemli ülkeydi.

Ancak analistlere göre, iki şey Kuzey Kore'yi İran'dan çok daha avantajlı bir konuma getiriyor.

Nükleer silahlar ve Çin.

2003 Irak Savaşı sırasında, önceki lider Kim Jong Il 50 gün boyunca ortadan kaybolmuştu.

Güney Kore istihbaratına göre, zamanının çoğunu başkent Pyongyang'dan yaklaşık 600 km uzaklıktaki Samjiyon yerleşkesindeki bir sığınakta saklanarak geçirdi.

Buna karşılık, oğlu Kim Jong Un, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in saldırılarda öldürülmesinden sonra bile kamuoyunun gözünden uzak durmadı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne bağlı Kuzey Kore analiz ekibinin eski direktörü Jang Yong-seok, bu farklı tepkinin bir bakıma Kuzey Kore'nin gücüne olan artan güvenini yansıttığını söylüyor.

'Bir çeşit nükleer güç'

Kuzey Kore fiilen nükleer bir devlet ve ABD Başkanı Donald Trump 2025'te ülkenin "bir çeşit nükleer güç" olduğunu ve "çok sayıda nükleer silaha sahip olduğunu" söyledi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün 2025 tarihli raporuna göre, Kuzey Kore'nin yaklaşık 50 nükleer savaş başlığı ve 40 tane daha üretebilecek kadar bölünebilir maddesi bulunuyor.

Temmuz 2024'te Güney Kore, Kuzey Kore'nin daha kısa menzilli ve savaş alanında kullanılmak üzere tasarlanmış taktik nükleer silah geliştirme sürecinin "son aşamalarında" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung da Kuzey Kore'nin ABD topraklarını nükleer silahla vurabilecek kıtalararası balistik füze geliştirmeye yakın olduğunu söylemişti; ancak füzenin güdüm sistemi ve atmosferik yeniden giriş sırasında savaş başlığını koruma yeteneği hala soru işaretleri taşıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın "çok büyük ve iddialı bir nükleer programı" olduğunu ancak bunun "nükleer silah üretmeye yönelik yapılandırılmış bir program" olduğuna dair kanıt görmediğini söyledi.

2015'teki tarihi nükleer anlaşmanın ardından İran, uranyum zenginleştirme programına ilişkin ek kısıtlamaları kabul etti.

Asan Politika Çalışmaları Enstitüsü'nde Ortadoğu uzmanı olan Jang Ji-hyang'a göre, IAEA denetimlerinin kapsamı da genişletildi ve bu da İran'ın nükleer programının yavaşlamasına yardımcı oldu.

Ancak Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) nükleer tesislerine erişimini kısıtlamaya başladı.

AP Haber Ajansı'nın geçen ay bildirdiğine göre, gözlemci kuruluş gizli bir raporda, İran'ın Haziran 2025'te İsrail ile yaptığı savaşın ardından tüm işbirliğini sona erdirdiğini belirtti.

Öte yandan Kuzey Kore 2006'da ilk nükleer denemesini gerçekleştirdi ve üç yıl sonra tüm IAEA müfettişlerini sınır dışı etti.

O zamandan beri beş nükleer deneme daha gerçekleştirdi, sonuncusu 2017'deydi.

O dönemde Kuzey Kore, ABD ile ilişki kurmaya istekliydi ve bu durum, iki ülke lideri arasında 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen iki tarihi görüşmeyle sonuçlandı.

Kim, uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istedi ve Yongbyon nükleer santralini sökme teklifinde bulundu.

Ancak Trump daha fazlasını istedi ve görüşmeler sonunda çıkmaza girdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stimson Center'ın Kore programını yöneten Jenny Town'a göre, Kuzey Kore, Ukrayna'daki savaşın Rusya'ya yakınlaşması ve Rusya'nın da çok ihtiyaç duyduğu ekonomik ve askeri işbirliğini sağlaması nedeniyle şu anda kendine güveniyor gibi görünüyor.

Ancak Trump ve Kim'in iyi bir ilişkiye sahip olduğu görülüyor; ABD Başkanı, Kuzey Koreli mevkidaşını daha geçen yıl övmüştü.

Town'ın aktardığına göre Kim, "Trump'la ilişkilerde benzersiz fırsatlar olduğunu" kabul ediyor ancak "bu ilişkiyi yeniden canlandırmak için fedakarlık yapmayacak".

Bununla birlikte, Kuzey Kore, İran savaşını kınarken Trump'ı açıkça eleştirmedi.

Geçtiğimiz ayki parti kongresinde Kuzey Kore, statüsüne saygı gösterilmesi halinde ABD ile iyi ilişkilerini sürdüreceğini belirterek, diyaloğa kapıyı açık bıraktı.

Çin, Rusya ve 'nükleer rehineler'

Coğrafi konum da Kuzey Kore'nin lehine işliyor; Çin ile sınır komşusu olması, ABD ve müttefiki Güney Kore'ye karşı kritik bir kale görevi görmesini getiriyor.

Kuzey Kore rejiminin çökmesi durumunda Çin, büyük bir mülteci akınıyla da karşı karşıya kalabilir.

Bu nedenle, tarihsel olarak, iki komünist ülke arasındaki ilişki "etle tırnak" olarak tanımlanıyor.

Çin, 1961'den beri karşılıklı savunma anlaşmasıyla Kuzey Kore'nin işgal edilmesi durumunda onu koruyacağına söz verdi; bu, Pekin'in imzaladığı tek karşılıklı savunma anlaşması.

Bu, Çin'in Kuzey Kore'yi her zaman mükemmel bir müttefik olarak gördüğü anlamına gelmiyor; zira Kuzey Kore'nin genişleyen nükleer cephaneliği bölgeyi istikrarsızlaştırıyor.

Seul Ulusal Üniversitesi'nde araştırmacı olan Jang Yong-seok'a göre, Çin, özellikle iki ülke 2024'te bir savunma anlaşması imzaladığı için, Kuzey Kore'nin Rusya ile artan bağlarından da pek memnun olmayabilir.

Ancak şöyle diyor: "Kuzey Kore'nin Çin ile stratejik bir ilişkisi var. Çin stratejik çıkarlarında çok kararlı ve Kim Jong Un bunun gayet farkında."

Asan Enstitüsü'nden Jang'a göre, Kuzey Kore coğrafi yakınlığı nedeniyle Güney Kore ve Japonya'yı da "nükleer rehine" olarak tutuyor.

İki Kore, yaklaşık 250 km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olan askerden arındırılmış bölgeyle ayrılmış durumda ve başkentleri arasındaki mesafe sadece yaklaşık 200 km.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nde görev yapmış olan Jang, bunun, Incheon ve Gyeonggi eyaletlerini de kapsayan Seul Metropol Bölgesi'nin Kuzey Kore'nin doğrudan saldırı bölgesinde olduğu anlamına geldiğini söylüyor.

"Güney Kore'nin İsrail, ABD veya diğer Orta Doğu ülkeleri gibi füzeleri engelleyebilecek durumda olup olmadığı tartışmalı" diye ekliyor.

Japonya aynı zamanda Kuzey Kore'nin doğrudan saldırı bölgesinde yer alıyor ve Kuzey Kore, füze denemeleri sırasında düzenli olarak Japon Denizi'ne füzeler fırlatıyor.

İki Asya ülkesi yaklaşık 80.000 ABD askerine ev sahipliği yaparken, Orta Doğu'da da yaklaşık 50.000 ABD askeri personeli konuşlandırılmış durumda.

Washington merkezli Kore-ABD Ekonomik Enstitüsü'nden Ellen Kim'e göre, İran savaşı, Kim'de Ali Hamaney'in "nükleer silahı olmadığı için çaresiz" olduğu ve ABD ile müzakerelerin rejimin hayatta kalmasını garanti etmeyeceği yönünde güçlü bir algı oluşturmuş olabilir.

Kasaba da aynı fikirde.

"Kuzey Kore yıllar boyunca nükleer caydırıcılık yeteneği elde etme çabasıyla büyük acılar çekmiş olabilir, ancak Kim Jong Un, bu gibi anlarda, nükleer silahlı bir ülkeye saldırmanın risklerinin çok yüksek olduğunu ve bunun uygulanabilir bir seçenek olmadığını bilerek, doğru kararı verdiğine neredeyse kesinlikle inanıyor."