Libya'da Yunan kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi: 4 ölü, 15 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'daki sel felaketi nedeniyle ülkeye yardım için giden uluslararası bir ekibin kaza geçirdiğini duyurdu. Başkanlıktan yapılan açıklamada Türk ekibinin kazadan etkilenmediği belirtildi. Öte yandan kazada Yunan kurtarma ekibinden 7 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD, Libya'daki sel felaketi nedeniyle bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"KAZADAN TÜRK EKİPLERİMİZ ETKİLENMEMİŞTİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir. Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

YUNAN EKİBİ KAZA GEÇİRDİ

Bölgeye intikal eden Yunan kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, kurtarma ekibinden 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.