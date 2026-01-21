Macron Davos\'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme önerisine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine yönelik gümrük vergisi tehdidini sert sözlerle eleştirdi. Macron, Trump'ın yaklaşımını "öngörülemezlik ve faydasız saldırganlık" olarak nitelendirirken, Avrupa'nın çıkarlarını ve üreticilerini koruyacaklarını vurguladı.

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Macron, "ABD'ye karşı zorlama karşıtı mekanizmayı kullanabiliriz ve bundan derin üzüntü duyuyorum. Yapmamız gereken şey çok sakin kalmak" ifadelerini kullandı. Macron'un bu ifadeleri kullanırken gözünde güneş gözlüğü olması ise en dikkat çeken detay oldu.

ELYSEE SARAYI'NDAN "GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ" AÇIKLAMASI

Macron'un konuşma sırasında güneş gözlüğü takması, zirvenin öne çıkan detaylarından biri oldu. Cumhurbaşkanı'nın birkaç gündür gözünde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle resmi toplantılara bu şekilde katıldığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre; Elysee Sarayı, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla yaptığı açıklamada, Macron'un gözünde bir kılcal damarın çatladığını ve bunun tıpta "subkonjonktival hemoraji" olarak adlandırıldığını bildirdi. Açıklamada, durumun geçici ve zararsız olduğu vurgulandı.

"KAPLANIN GÖZÜ" ESPRİSİ

Macron'un geçen hafta güney Fransa'daki bir askeri etkinlikte de bir gözünün belirgin şekilde kızarık olduğu görülmüştü. Cumhurbaşkanı, bu durumu "tamamen zararsız" olarak tanımlamış ve esprili bir dille gözünü "l'oeil du tigre" yani "kaplanın gözü" diye nitelendirmişti.

TIBBİ ZORUNLULUK DEĞİL, İMAJ TERCİHİ

Tıp dünyasında gözün beyaz kısmındaki küçük damarların sızdırması sonucu oluşan subkonjonktival hemoraji, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilmiyor. Fransız doktor ve medya yorumcusu Jimmy Mohamed, RTL'ye yaptığı değerlendirmede Macron'un güneş gözlüğü tercihinin tıbbi bir zorunluluktan çok imaj kaygısıyla ilgili olabileceğini söyledi. Mohamed, "Bu tıbbi bir zorunluluk değil. Ancak sürekli fotoğraflanan bir figür olarak dikkat dağıtıcı bir görüntü vermemek için bu yolu seçmiş olabilir. Gözlüğü gözünü değil, imajını koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

"YİNE Mİ TOKAT YEDİ?"

Macron'un güneş gözlükleri sosyal medyada da hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar Macron'u Tom Cruise'a benzetirken bazı kullanıcılar ise eşi Birgitte üzerinden "Yine mi tokat yedi?" şeklinde espri yaptı.