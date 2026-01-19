Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron\'dan o haberi almış

Fransız basını, Mayıs 2025'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan dikkat çekici bir diplomasi trafiğine ait anları yayımladı.
Görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı sabah saatlerinde telefonla aradığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini ilettiği anlar yer alıyor. Macron'un, "Donald, senin için çok erken olduğunu biliyorum. Bu saatte seni aradığım için özür dilerim" dediği duyuluyor ve ardından Kiev'in anlaşmayı kabul ettiğini Trump'a açıkladığı görülüyor.
Uykulu bir sesle konuşan Trump'ın ise ilk önce Macron'a, "Bütün bunları kabul etti mi?" diye sorduğu, daha sonrasında da, "Ohh iyi, bunun için Nobel Ödülü" dediği duyuluyor. Konuşmanın devamında da henüz ayılmamış olan Trump, mırıldanarak Macron'u övüyor ve, "Sen en iyisisin" diyor.
Bu kısa görüşmeden sonra Zelenski'nin yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yanındayken tekrar Trump'ı arayan Macron'un, gazetecilerin odada bulunduğu konusunda Trump'a uyarıda bulunduğu ve Kiev ile varılan anlaşmayı yeniden teyit ettiği görülüyor.
