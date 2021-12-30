Üye Girişi
Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor? - Son Dakika
BBC

Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor?

30.12.2021 05:45
Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor?

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'un kumsallarında turistlerin çok sevdiği güzel deniz kabuklarına artık rastlanmıyor.

Çocukluğumda ailemle Mauritius'a tatile gittiğimde kumsalda bir sürü deniz kabuğu görürdüm.

Ancak iklim değişikliğinin etkileri ile ilgili haberleri izlemek için adaya döndüğümde, Hint Okyanu su kıyılarındaki kumsallar boş görünüyordu.

Babamın gençlik yıllarında yaptığı koleksiyondaki gibi yüzlerce farklı deniz kabuğu bulmak artık burada imkansız.

Hayatında neredeyse hiç deniz kabuğu görmediğini söyleyen 14 yaşındaki iklim aktivisti Anesh Mungur için bu şaşırtıcı değil.

"Deniz kabuklarının kaybolması çok üzücü" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Adanın iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyorum. Korunması için çok geç olmadan daha fazla bir şeyler yapılmalı."

Deniz kabukları Mauritius kültüründe her zaman önemli bir rol oynadı. Monetaria annulus ya da "altın yüzük" diye bilinen deniz kabuğu, aşk veya şans getirmesi için hediye veriliyor.

Binlerce yıl önce Afrika'nın bazı yerlerinde para yerine kullanılan Monetaria moneta türü deniz kabuğu da Mauritius'da yaygındı.

Isınan sular

Denizbilimci Vassen Kauppaymuthoo, adadaki deniz kabuğu sayısının son 30 yılda yüzde 60 azaldığını söylüyor.

Kauppaymuthoo, bunu iklim değişikliği ile aşırı balık avlama, turizm ve atık sularla teknelerin yarattığı kirliliğe bağlıyor.

Mauritius, dünyada iklim değişikliğinden etkilenme olasılığı en yüksek olan ülkelerden.

Yükselen su seviyeleri, kuraklık ve kasırgalarla mücadele ediyor.

Deniz suyunun ısınması, deniz kabuğu içinde yaşayan yumuşakçaların da dahil olduğu ekosistemi büyük ölçüde etkilerken, atmosferde karbondioksitin artması da Kauppaymuthoo'nun ifadesiyle "okyanusun asitlenmesine ve deniz kabuklarının incelmesine" neden oluyor.

Kauppaymuthoo, "bu da hayvanların kabuk üretmekte sorun yaşamalarına neden oluyor" diyor.

Bunların hepsinin zincirleme bir etkisi var.

"Yumuşakçalar olmayınca, onların beslendiği diğer diğer organizmalar çoğalmaya başlar ve bu, tropikal adada ve dünyadaki ekosistemin dengesini bozar" diyor Kauppaymuthoo.

Küçük balıklar ve ahtapotlar da korunmak için deniz kabuklarına sığınıyor. Birçok kuş, yuva yaparken deniz kabuğu parçaları kullanıyor.

Mauritius'un geleceğini korumak için çalışan bir gruba üye olan Anesh, 2020'deki dev petrol sızıntısı gibi çevre felaketlerini durdurmak için daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor.

2020'de Japon tankeri MV Wakashio'nun karaya oturması, yaklaşık bin ton petrolun okyanusa sızmasıyla Mauritius'un en büyük çevre felaketine neden olmuştu.

Mauritius hala 300 metre mercan kayalığına zarar veren ve çok sayıda balığın ölümüne neden olarak balıkçıların geçim kaynağını kurutan bu olayın etkilerinden kurtulmadı.

Anesh, dünyanın bunun farkına varmasını istiyor.

"Çoğuları, deniz kabuklarının önemini ve ne kadar etkilendiklerini bilmiyor" diyor.

Koleksiyoncularla mücadele

Kauppaymuthoo, deniz kabuklarının azalmasıyla ilgili olarak içinde hala canlı hayvan varken kabukları toplayanları da suçluyor.

Hükümet son 15 yıl içinde iki yasa çıkararak, deniz kabuğu toplanmasını ve turistlere hatıra olarak satılmasını önlemeye çalıştı.

Kauppaymuthoo, artık yasal olarak sadece 10 tür deniz kabuğu toplanabildiğini aktarıyor.

Deniz kabuğu toplamak kısıtlamalara tabi, deniz kabuğu ihracatı da yasak olmasına rağmen, insanların buldukları kabukları çantalarına atmasını önlemek zor.

Deniz kabuklarının kıyılarda erozyonu da önlediğine dikkat çeken Kauppaymuthoo, "Kumsallardan deniz kabuğu toplamayın" diyor.

Kauppaymuthoo'nun tatil hatırası isteyenlere önerisi ne mi?

"Deniz kabuklarına bakın, onların resmini çekin, böylece hem hoş bir anıya sahip olur hem de onları korursunuz."

Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor?
Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor?
Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor?
Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor?
YORUMLAR
500

Hint Okyanusu, Mauritius, gençlik, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor? - Son Dakika Dünya

BBC

Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını..         
09:53
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
00:56 Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, dere yatağında bitkin şekilde bulundu
00:52 Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor
00:51 Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le hastaneden çıkan Hadise, kısa süre sonra sebebini açıkladı
00:34 Bakan Nebati 20 Aralık gecesini anlattı: Kıpır kıpır oldum
00:20 Genç Burak Kapacak'ın oynatılmama sebebi akıllara Ozan Tufan'ı getirdi
00:04 Hayatında hiç içki içmediğini söyleyen adam, alkolmetre testinde şok oldu
00:03 Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu
00:02 Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına suç duyurusu
23:36 Afyon'u uzatmalarda yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
23:24 Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanı'na seslendi: Görüşmek üzere
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 05:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Mauritius neden deniz kabuklarını kaybediyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement