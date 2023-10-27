 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı

Son Güncelleme: 27.10.2023 12:23

Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınındaki Taba kentine bir insansız hava aracı (İHA) düştü ve Akabe Körfezi açıklarındaki Nuveyba kentine bir roket isabet etti. İHA düşmesi sonucunda 6 kişi hafif yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İsrail ise bölgenin güvenliğini korumak için ABD ve Mısır ile işbirliği yapacağını açıkladı.

Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınında yer alan Taba kentine bir insansız hava aracı (İHA) düştü, Akabe Körfezi açıklarında bulunan Nuveyba kentine de bir roket isabet etti.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, Taba kentinde bir binanın üzerine "tanımlanamayan" bir İHA düştüğünü doğruladı. Albay Abulhafız, "Olayda 6 kişi hafif yaralanmış olup, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneden taburcu edilmiştir. Olay, ilgili makamlardan oluşan uzman bir heyet tarafından araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır'da yayın yapan El- Kahire televizyonunun haberine göre ise Sina Yarımadası'nın güneydoğusunda Akabe Körfezi kıyılarında yer alan Nuveyba kentine roket düştü. Mısırlı yetkililer, Nuveyba'ya roket düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE UÇTU

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre önce Kızıldeniz bölgesinde bir hava tehdidinin tespit edildiğini ve savaş uçaklarının bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Adraee, Nuveyba'ya roket düşmesinin, söz konusu tehditten kaynaklandığını tahmin ettiklerini ifade etti.

Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı

"İSRAİL, ABD VE MISIR İLE ÇALIŞACAK"

Adraee, "İsrail, bölgenin güvenliğini korumak için Kızıldeniz muhitinden gelebilecek tehditlere karşı ABD ve Mısır ile çalışacak." açıklamasında bulundu.

Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı

İSRAİL'E 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Mısır'ın İsrail sınırı yakınında bulunan Taba kenti, İsrail'in Eilat kentine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
17:59 Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
17:44 Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak
17:41 Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 22:05:17. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement