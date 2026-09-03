Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1252'ye yükseldi, 4216 kişi kayıp - Son Dakika
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Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1252'ye yükseldi, 4216 kişi kayıp

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Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1252'ye yükseldi, 4 bin 216 kişi ise halen kayıp. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıplar arasında yaklaşık 900 hidroelektrik santrali çalışanı ile 583 yabancı uyruklunun bulunduğunu açıkladı.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 1252'ye yükseldi, 4 bin 216 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.

8 BÖLGEDEN CANSIZ BEDENLER ÇIKARILDI

Açıklamaya göre sel sularının etkilediği 8 farklı bölgede yürütülen çalışmalarda cansız bedenlere ulaşıldı. Can kayıplarının Chitwan'da 355, Doğu Nawalparasi'de 218, Batı Nawalparasi'de 208, Nuwakot'ta 177, Rasuwa'da 127, Gorkha'da 69, Dhading'de 60 ve Tanahun'da 38 olduğu bildirildi.

Toplam can kaybının 1252'ye yükseldiği belirtildi.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sel felaketinde yaralanan ve sağlık sorunu yaşayan toplam 5 bin 135 kişinin tedavi altına alındığı, bunlardan 301'inin farklı hastanelerde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Helikopterlerin de kullanıldığı tahliye ve kurtarma operasyonlarında 11 bin 993 kişinin güvenli bölgelere ulaştırıldığı açıklandı.

4 BİN 216 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgelerde 4 bin 216 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kayıplar arasında yaklaşık 900 hidroelektrik santrali çalışanı ile 583 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirtildi.

21 BİN 402 GÜVENLİK PERSONELİ SAHADA

Felaketin ardından geniş çaplı arama kurtarma ve yardım operasyonu başlatıldı. Çalışmalarda 21 bin 402 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, Acil Durum, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1252'ye yükseldi, 4216 kişi kayıp - Son Dakika

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