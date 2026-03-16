Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu
Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu
16.03.2026 15:25
Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Öldü" iddiaları sonrası kahveciden paylaştığı videodaki bazı detayların kafa karıştırması üzerine yeni bir video paylaştı. Görüntülerde Netanyahu'nun insanlarla dışarıda sohbet ettiği görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürüldüğü yönündeki iddialar dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. İsrail Başkanlık Ofisi iddiaları yalanlayarak "Başbakan iyi durumda" açıklaması yaptı. Ancak Netanyahu'nun son güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması ve sosyal medyada yayılan bazı görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.

İSRAİL'DEN "YALAN HABER" AÇIKLAMASI

Netanyahu'nun öldürüldüğü iddialarının hızla yayılmasının ardından İsrail Başkanlık Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen Netanyahu'nun son "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda yer almaması kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

6 PARMAK İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Netanyahu'ya ait olduğu iddia edilen ve kısa süre önce paylaşılan bir video sosyal medyada tartışmalara yol açtı. İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında çekildiği öne sürülen görüntülerde Netanyahu'nun elinde 6 parmak varmış gibi görünmesi dikkat çekti. Bu durum, görüntülerin yapay zeka ile üretildiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

NETANYAHU VİDEOYLA YANIT VERDİ

İddiaların ardından Netanyahu, X hesabından kahve alırken çekilen bir video paylaştı. Videoda kameraya elini gösteren Netanyahu, yapay zeka ile üretildiği ve altı parmak göründüğü öne sürülen görüntülere dolaylı yanıt verdi. Netanyahu ayrıca İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava almalarını tavsiye etti ancak vatandaşların korunaklı alanlara yakın kalmaları gerektiğini de vurguladı.

2. "ÖLMEDİM" VİDEOSU

Kahvecideki videosunun yapay zeka ürünü olduğuna dair bazı şüphelerin olması üzerine Netanyahu'dan yeni bir video geldi. Bu sefer açık havada vatandaşlarla sohbet ettiği görülüyor.

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı 15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
15:34
Seçimi kazanınca kendinden geçti
Seçimi kazanınca kendinden geçti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:52
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
