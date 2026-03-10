Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaşın ortasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, son saldırılar sırasında Netanyahu'nun hedef alınmış olabileceği ve ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

İran'ın yarı resmi haber ajanslarından Tesnim'de yer alan haberde, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında Tel Aviv'deki bazı stratejik noktaların hedef alındığı ileri sürüldü. Haberde, bu saldırılar sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu bölgenin de hedef alınmış olabileceği ve başbakanın akıbetine ilişkin ciddi soru işaretlerinin bulunduğu iddia edildi.

İran basınına göre saldırılar sırasında Netanyahu'nun ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu iddiaların şu ana kadar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

4 GÜNDÜR ORTADA YOK İDDİASI

Söz konusu iddiaların en önemli dayanak noktalarından biri olarak Netanyahu'nun son günlerde kamuoyunda görünmemesi gösteriliyor. İran basını, İsrail Başbakanı'nın son görüntülerinin basına yansımasının üzerinden yaklaşık dört gün geçtiğini yazdı.

Normal şartlarda her gün düzenli olarak video mesaj yayımlayan Netanyahu'nun son üç gündür kişisel sosyal medya kanallarından hiçbir görüntü paylaşmaması dikkat çekti. Bu süreçte Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metin olarak servis edilmesi ise iddiaları daha da güçlendiren bir unsur olarak gösteriliyor. Uzmanlar, savaş ortamında liderlerin güvenlik gerekçesiyle kamuoyundan uzak tutulmasının olağan bir durum olabileceğini belirtse de İran basını bu sessizliğin dikkat çekici olduğunu savunuyor.

İPTAL EDİLEN ZİYARET VE ARTAN GÜVENLİK

İran basını, İsrail'de güvenlik önlemlerinin olağanüstü seviyeye çıkarıldığını da iddialarına dayanak olarak gösterdi. Haberlere göre Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri ciddi şekilde artırıldı.

Ayrıca ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e yapmayı planladıkları ziyaretin aniden iptal edilmesi de dikkat çekti. Ziyaretin neden iptal edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması, spekülasyonların artmasına neden oldu.

HÜKÜMETTEKİ İSİMLER HAKKINDA DA İDDİALAR

İran basınında yer alan iddialar yalnızca Netanyahu ile sınırlı kalmadı. İsrail hükümetindeki bazı üst düzey isimler hakkında da çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Haberlere göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında hayatını kaybettiği ancak bu bilginin İsrail kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü.

Bunun yanı sıra Netanyahu'nun kardeşi Iddo Netanyahu'nun da evine düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaların hiçbirinin resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı ifade ediliyor.

İSRAİL BAŞKANLIK OFİSİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

Uluslararası basında geniş yankı uyandıran bu iddialar sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun pazartesi gecesi Ulusal Sağlık Komuta Merkezi'ni ziyaret ettiğini paylaştı. Ziyareti sırasında Netanyahu'nun, "Henüz işimiz bitmedi" vurgusu yaptığı aktarıldı.

İranlı kaynaklar ise bu paylaşıma rağmen, son paylaşılan video üzerinden yaklaşık üç gün geçmesi nedeniyle "Netanyahu" iddiasında ısrarcı.