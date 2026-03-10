Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia
10.03.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran basını, İran'ın son saldırılarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hedef alınmış olabileceğini ve saldırılarda ölmüş olabileceğini iddia etti. Netanyahu'nun günlerdir kamuoyunda görünmemesi ve Tel Aviv yönetiminin sessizliği, iddiaların dünya gündeminde geniş yankı bulmasına yol açtı.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaşın ortasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, son saldırılar sırasında Netanyahu'nun hedef alınmış olabileceği ve ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

İran'ın yarı resmi haber ajanslarından Tesnim'de yer alan haberde, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında Tel Aviv'deki bazı stratejik noktaların hedef alındığı ileri sürüldü. Haberde, bu saldırılar sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bulunduğu bölgenin de hedef alınmış olabileceği ve başbakanın akıbetine ilişkin ciddi soru işaretlerinin bulunduğu iddia edildi.

İran basınına göre saldırılar sırasında Netanyahu'nun ağır yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu iddiaların şu ana kadar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

4 GÜNDÜR ORTADA YOK İDDİASI

Söz konusu iddiaların en önemli dayanak noktalarından biri olarak Netanyahu'nun son günlerde kamuoyunda görünmemesi gösteriliyor. İran basını, İsrail Başbakanı'nın son görüntülerinin basına yansımasının üzerinden yaklaşık dört gün geçtiğini yazdı.

Normal şartlarda her gün düzenli olarak video mesaj yayımlayan Netanyahu'nun son üç gündür kişisel sosyal medya kanallarından hiçbir görüntü paylaşmaması dikkat çekti. Bu süreçte Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların yalnızca yazılı metin olarak servis edilmesi ise iddiaları daha da güçlendiren bir unsur olarak gösteriliyor. Uzmanlar, savaş ortamında liderlerin güvenlik gerekçesiyle kamuoyundan uzak tutulmasının olağan bir durum olabileceğini belirtse de İran basını bu sessizliğin dikkat çekici olduğunu savunuyor.

Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

İPTAL EDİLEN ZİYARET VE ARTAN GÜVENLİK

İran basını, İsrail'de güvenlik önlemlerinin olağanüstü seviyeye çıkarıldığını da iddialarına dayanak olarak gösterdi. Haberlere göre Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri ciddi şekilde artırıldı.

Ayrıca ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e yapmayı planladıkları ziyaretin aniden iptal edilmesi de dikkat çekti. Ziyaretin neden iptal edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması, spekülasyonların artmasına neden oldu.

HÜKÜMETTEKİ İSİMLER HAKKINDA DA İDDİALAR

İran basınında yer alan iddialar yalnızca Netanyahu ile sınırlı kalmadı. İsrail hükümetindeki bazı üst düzey isimler hakkında da çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Haberlere göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında hayatını kaybettiği ancak bu bilginin İsrail kamuoyundan gizlendiği ileri sürüldü.

Bunun yanı sıra Netanyahu'nun kardeşi Iddo Netanyahu'nun da evine düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaların hiçbirinin resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı ifade ediliyor.

Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

İSRAİL BAŞKANLIK OFİSİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

Uluslararası basında geniş yankı uyandıran bu iddialar sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun pazartesi gecesi Ulusal Sağlık Komuta Merkezi'ni ziyaret ettiğini paylaştı. Ziyareti sırasında Netanyahu'nun, "Henüz işimiz bitmedi" vurgusu yaptığı aktarıldı.

İranlı kaynaklar ise bu paylaşıma rağmen, son paylaşılan video üzerinden yaklaşık üç gün geçmesi nedeniyle "Netanyahu" iddiasında ısrarcı.

Binyamin Netanyahu, Tel Aviv, Politika, Siyaset, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia - Son Dakika

İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz
Almanya’da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı
İsrail ordusu Lübnan’ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Trump’tan Avustralya’ya İran milli kadın futbol takımına “iltica hakkı“ vermesi çağrısı Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına "iltica hakkı" vermesi çağrısı
Özgür Özel’e bir soruşturma daha Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim

13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:56
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:38
Savaş devam ederken Rusya’dan yeni mesaj: Biz hazırız
Savaş devam ederken Rusya'dan yeni mesaj: Biz hazırız
13:36
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:06:25. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.