'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş 16. gününde de devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

FİTİLİ 'ALTI PARMAK' İDDİASI ATEŞLEDİ

Son günlerde Netanyahu'nun yaptığı bir basın açıklamasına ait görüntülerde elinin 'altı parmaklı' göründüğü iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar söz konusu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürerken, görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

İsrailli bir gazeteci, İran füzeleri sonucu yıkılan bir evin enkazı önünde kaydettiği videoda Netanyahu'nun hayatını kaybettiğini iddia etti.Ancak söz konusu paylaşım kısa süre sonra silindi. Ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda da, "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadesinin yer alması dikkat çekti. Bu paylaşım da kısa süre sonra kaldırıldı.

TOPLANTIYA KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu'nun gerçekleştirilen güvenlik bilgilendirme toplantısına daha öncekilerin aksine katılmaması oldu. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz'ın başkanlık ettiği görüldü.

NETANYAHU'DAN YANIT GELDİ

Birkaç gündür süren iddiaların ardından Netanyahu'nun resmi sosyal hesabından yeni bir video paylaşıldı. Bir mağazadan satın aldığı kahveyi içtiği anları paylaşan Netanyahu, sosyal medya ortaya atılan 'altı parmak' iddialarına da yanıt verircesine elini net bir şekilde kameraya gösterdi.

İRAN: NETANYAHU'YU ÖLDÜRMEYE YÖNELİK SALDIRILARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.