"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
15.03.2026 18:21
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken 'öldüğü' yönündeki iddialar ile uluslararası kamuoyunun gündemine oturan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, günler sonra ortaya çıktı. Satın aldığı kahveyi içtiği anları paylaşan Netanyahu, ortaya atılan 'altı parmak' iddialarına da yanıt vererek elini net bir şekilde kameraya gösterdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş 16. gününde de devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

FİTİLİ 'ALTI PARMAK' İDDİASI ATEŞLEDİ

Son günlerde Netanyahu'nun yaptığı bir basın açıklamasına ait görüntülerde elinin 'altı parmaklı' göründüğü iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar söz konusu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürerken, görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

İsrailli bir gazeteci, İran füzeleri sonucu yıkılan bir evin enkazı önünde kaydettiği videoda Netanyahu'nun hayatını kaybettiğini iddia etti.Ancak söz konusu paylaşım kısa süre sonra silindi. Ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda da, "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadesinin yer alması dikkat çekti. Bu paylaşım da kısa süre sonra kaldırıldı.

TOPLANTIYA KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu'nun gerçekleştirilen güvenlik bilgilendirme toplantısına daha öncekilerin aksine katılmaması oldu. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz'ın başkanlık ettiği görüldü.

NETANYAHU'DAN YANIT GELDİ

Birkaç gündür süren iddiaların ardından Netanyahu'nun resmi sosyal hesabından yeni bir video paylaşıldı. Bir mağazadan satın aldığı kahveyi içtiği anları paylaşan Netanyahu, sosyal medya ortaya atılan 'altı parmak' iddialarına da yanıt verircesine elini net bir şekilde kameraya gösterdi.

İRAN: NETANYAHU'YU ÖLDÜRMEYE YÖNELİK SALDIRILARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Fenomen Ayşegül’ün ölümüne “cinayet“ diyen arkadaşı gözaltına alındı Fenomen Ayşegül'ün ölümüne "cinayet" diyen arkadaşı gözaltına alındı
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi

18:10
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
17:53
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
17:22
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım
16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
