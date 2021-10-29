Üye Girişi
Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika

Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü

29.10.2021 16:01

8 Temmuz 2020'de balık avı sırasında geçirdiği kaza sebebiyle yaşamını yitiren Avustralyalı olimpiyat sporcusu Alex Pullin'in eşi Ellidy Pullin ölen kocasının bedeninden aldığı spermlerle hamile kaldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, genç kadının yaptığının etik olmadığını düşünüyor.

Avustralya'da ünlü olan olimpiyat sporcusu Alex Pullin, 8 Temmuz 2020 yılında geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Pullin, 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunması nedeniyle ülkede geniş bir kesim tarafından tanınıyordu. Sporcunun vefatı büyük üzüntü yarattı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE HAMİLE KALDI

Pullin ve 32 yaşındaki eşi Ellidy Pullin bebek istiyorlardı. Ancak genç sporcunun yaşadığı trajedik olay, bu durumu biraz zora soktu. Yine de kocasının çocuğunu doğurmak isteyen Ellidy Pullin ölmüş kocasından alınan spermleri kendisine enjekte ettirerek hamile kaldı.

BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ

Ellidy Pullin, eşinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra çocuğunu kucağına aldı. Pullin, başarılı bir doğum gerçekleştirdi ve çocuğunun sağlık durumu iyi.

TARTIŞMA BAŞLADI

Doğumun ardından sosyal medyada da yeni bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, çocuğun babası olmadan büyümesinin ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek, genç kadını aldığı bu karar nedeniyle eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da tam aksine Ellidy Pullin'e destek vererek, çocuğu tek başına büyütebileceğini söyledi.

Genç kadından tartışma yaratan karar! Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı
Genç kadından tartışma yaratan karar! Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı
Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü

Avustralya, Tüp Bebek, Olimpiyat, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu 16:14 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu Kılıçdaroğlu'nun 16:10 Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi 16:03 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor 15:41 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor Kuyumcuya giren soyguncu, çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı 15:31 Kuyumcuya giren soyguncu, çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti 14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak

Son Dakika Haberleri
16:09 Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?
16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
16:02 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
16:01 Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü
15:51 Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet
15:40 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
15:39 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland
15:38 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı
15:33 Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer?
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj 21 yaşındaki genç kızın sonunu getirdi Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj 21 yaşındaki genç kızın sonunu getirdi         
16:17
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor         
16:09
Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland         
15:40
Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
15:15
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 16:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement