Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Avustralya'da ünlü olan olimpiyat sporcusu Alex Pullin, 8 Temmuz 2020 yılında geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Pullin, 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunması nedeniyle ülkede geniş bir kesim tarafından tanınıyordu. Sporcunun vefatı büyük üzüntü yarattı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE HAMİLE KALDI

Pullin ve 32 yaşındaki eşi Ellidy Pullin bebek istiyorlardı. Ancak genç sporcunun yaşadığı trajedik olay, bu durumu biraz zora soktu. Yine de kocasının çocuğunu doğurmak isteyen Ellidy Pullin ölmüş kocasından alınan spermleri kendisine enjekte ettirerek hamile kaldı.

BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ

Ellidy Pullin, eşinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra çocuğunu kucağına aldı. Pullin, başarılı bir doğum gerçekleştirdi ve çocuğunun sağlık durumu iyi.

TARTIŞMA BAŞLADI

Doğumun ardından sosyal medyada da yeni bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, çocuğun babası olmadan büyümesinin ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek, genç kadını aldığı bu karar nedeniyle eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da tam aksine Ellidy Pullin'e destek vererek, çocuğu tek başına büyütebileceğini söyledi.