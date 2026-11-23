Oxfam yardım kuruluşunun yeni bir raporuna göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze, yüzde 99'undan fazlasında çevre kirliliği görülen bir "zehirli çorak araziye" dönüştü.

Raporda, ağır metallerin, patlayıcı kalıntılarının, yıkılan binalardan kaynaklanan asbestin, dioksinlerin ve biyolojik atıkların Filistinliler için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Bu tehdidin hem şu an geçerli olduğu hem de gelecek onlarca yılda devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Oxfam International'ın genel müdürü Amitabh Behar, bu etkinin Gazze'deki "insan güvenliği ve hayatta kalması için gerekli çevresel koşulları temelden bozacağını" söyledi.

İsrail'in İngiltere Büyükelçiliği ise bu raporun "profesyonel standartların altında kaldığını" söyledi. Behar İsrail'i "Gazze'de devam eden soykırımın bir parçası olarak çevresel savaş suçları" işlemekle de suçladı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden davada kendisine yöneltilen soykırım suçlamalarını asılsız ve çarpıtılmış olarak reddediyor. İsrail, Gazze'deki askeri harekatının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği ölümcül saldırıya karşılık bir öz savunma eylemi olduğunu ve sivillerin zarar görmesini azaltmak için adımlar attığını savunuyor.

13 HİROŞİMA BOMBASINA EŞDEĞER PATLAYICI

Oxfam ve İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi (CEOBS), Gazze'deki üç yıllık yoğun savaşın yol açtığı ciddi çevresel etkiler konusunda bugüne kadarki en kapsamlı raporu hazırladı. Bunun için uydu görüntüleri, uzaktan algılama, mekansal analiz ve diğer açık kaynak verilerini kullandı.

Raporda, İsrail'in yoğun bombardımanında kullanılan mühimmatın yanı sıra yıkılan binalardan ve altyapıdan kalan enkazın da çevre üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ele alınıyor. Şubat 2026'da, bir Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü, Gazze'ye yaklaşık iki yılda 200.000 tondan fazla patlayıcı atıldığını ve bunun "yaklaşık 13 Hiroşima tipi nükleer bombanın toplam enerjisine eşdeğer" olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl, BM Çevre Programı (UNEP) tahminleri, İsrail'in evleri ve altyapıyı yok eden askeri operasyonlarının ülke genelinde 61 milyon tondan fazla enkaz oluşturduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 15'inin tehlikeli maddelerden kaynaklanan yüksek kirlenme riski taşıdığını gösteriyordu.

KANSER VE DOĞUM KUSURU UYARISI

Oxfam raporunun yazarı Lama Abdul Samad BBC'ye, "Bu kirleticilerin çoğu çevrede kalıcı olduğu için uzun vadeli kronik sağlık etkileri olacak" dedi. Gazzelilerin şu anda ve gelecekte solunum yolu hastalıklarında, kanserlerde, organ hasarlarında ve doğum kusurları ile ölü doğumlarda artış yaşama olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Gazze'deki altı atıksu arıtma tesisinin tamamının devre dışı kalması nedeniyle, arıtılmamış kanalizasyon suları şu anda yeraltı sularına ve Akdeniz'e karışıyor. Sağlık üzerindeki olumsuz etkiler, son zamanlarda şiddetli kış fırtınaları nedeniyle yağmur sularının atık sularla karışarak sokaklardan ve yerinden edilmiş insanların yaşadığı çadır alanlarından akmasıyla daha da kötüleşti.

Gazze'deki laboratuvarların yıkılması ve İsrail'in uzman test ekipmanlarının ve bilim insanlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle, kirlilik türleri ve seviyelerinin test edilmesi genellikle mümkün olmuyor. BBC, konuyla ilgili yorum almak için İsrail ordusuyla iletişime geçti. UNEP, güvenlik endişelerinin de personelinin daha önce Gazze'ye seyahat etmesini engellediğini belirtti.

Oxfam raporu, temizlik çalışmalarından önce kirlenme risklerini belirlemek için Gazze'de tam ve bağımsız bir çevre değerlendirmesi yapılmasını talep ediyor. Raporda, çalışmalara katılan işçilerin korunmasına özel önem verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ RAPORU ELEŞTİRDİ

İsrail büyükelçiliği, raporu sert bir dille eleştirdi. Uydu görüntülerine ve doğrulanmamış varsayımlara dayandığını ve metodolojisinin ciddi bir incelemeye dayanmak için gereken akademik titizlikten yoksun olduğunu savundu. Raporda, Hamas'ın kazdığı yüzlerce kilometrelik tünelleri dikkate almadan Gazze'nin toprak ve yer altı suları hakkında sonuçlar çıkardığı ve bu nedenle temelden kusurlu olduğu belirtildi.

CİLT HASTALIKLARINDA BEŞ KAT ARTIŞ

Gazze'deki doktorlar, yıkılan binalardan ve yerinden edilmiş insanların ısınmak ve yemek pişirmek için plastik, bez ve karton yakmalarından kaynaklanan toz ve kirlilik nedeniyle akut solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu bildiriyor. Sindirim sistemi hastalıkları ise güvenli olmayan su ve kötü hijyen koşullarıyla bağlantılı.

Filistinli dermatolog Dr. Alaa Abu Hajar, BBC'ye savaşın başlamasından bu yana kronik cilt hastalıklarında beş kat artış gördüğünü söyledi. Bunu çevresel kirliliğe ve çadırlarda ve mülteci kamplarındaki aşırı kalabalık, hijyenik olmayan yaşam koşullarına bağladığını ekledi: "Sokaklarda kemirgenler, çöpler ve kanalizasyon atıkları her yere yayılmış durumda. Ne yazık ki, en çok etkilenenler çocuklar."

Çiftçiler ve balıkçılıkla uğraşanlar, toprak ve deniz kirliliğinin güvenli gıda üretmelerini imkansız hale getirdiğini söylüyor. Balıkçı Ebu el-Abed Sultan, "Kanalizasyon ve atık sular arıtılmadan denize boşaltılıyor ve bu büyük bir felaket" diyor ve ekliyor: "Ayrıca yıkılan evlerden kalan molozlar da denize dökülüyor. Ağlarımızı indirdiğimizde moloz ve çöpleri yakalıyoruz. Bu deniz ortamına zarar veriyor; balıklar da etkileniyor, balıkçılar da."

Gazze sağlık bakanlığının verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana en az 74.746 Filistinli öldürüldü. Bu rakamlar BM tarafından güvenilir kabul ediliyor. BM, insani koşulların vahim olmaya devam ettiğini belirtiyor.

İsrail, Gazze'nin geniş çaplı yeniden inşasını Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması şartına bağladı. Temmuz ayında Hamas, ABD liderliğindeki Barış Kurulu tarafından sunulan, İsrail birliklerinin çekilmesi karşılığında silahlarını bırakma planını kabul etti. Ancak İsrail hükümeti bu teklifin yetersiz olduğunu söyledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.