Portekiz'de Ronaldo tartışması sürüyor: Yeri doldurulamaz mı, yük mü? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Portekiz'de Ronaldo tartışması sürüyor: Yeri doldurulamaz mı, yük mü?

Her ne kadar son Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakması beklense de, Portekiz efsanesi Ronaldo hâlâ sahada ve büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

19.06.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız oyuncu Bernardo Silva, Portekiz takımının yönetimine ilişkin şu cümleyi bir komedyenin ağzından duyunca tebessümünü engelleyemedi:

"Maç öncesi toplantılarda, taktik talimatları hemen kabul ediyor musunuz, yoksa Ronaldo’ya bir fikri olup olmadığını soruyor musunuz?”

Ünlü komedyen ve yazar Araujo Pereira’nın şaka yaptığı açıktı.

Elbette Manchester City'nin orta saha oyuncusu Silva da, taktiği Ronaldo’dan almadıklarını söyledi ama yıldız forvetin soyunma odasındaki varlığı o kadar güçlü ki, ülkedeki pek çok kişi bunun doğru olduğunu varsayıyor.

Her ne kadar son Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakması beklense de, Portekiz efsanesi hâlâ sahada ve büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

39 yaşındaki Ronaldo bu yaz rekor şekilde Almanya'da 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyiyor.

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Canal 11'e Ronaldo’yu şöyle anlatıyor:

“2013'te Everton’ı çalıştırırken Ronaldo'yla karşılaştım. Çoğu oyuncu için ayakları artık yapamamaya başladığında, aklı da bunu kabul eder. Onun durumunda ise durum tam tersi gibi görünüyor. Aklı ayaklarına hükmediyor.

"Onun yaşındaki bir oyuncunun, 18 yaşındaki birinin alışkanlıkları ve arzusuna sahip olması inanılmaz bir şey. Müthiş bir adanmışlığa sahip ve hiçbir sınır tanımıyor. 20 yıldır milli takımda. Bu eşsiz bir şey."

Neredeyse 40 yaşına basacak olmasına karşın uluslararası rekabeti bırakmaya niyeti de yok.

Manchester United’ın eski yıldızı, hedefinin milli formayı 250 kez giymek olduğunu söylüyor. Şu ana kadar 208 milli maça çıktı.

Ancak bu hedefine ulaşabilmek için, takımın onsuz daha iyi olduğuna inananların yükselen eleştirileriyle uğraşmak zorunda kalacak.

CNN Portekiz’den futbol yorumcusu Sofia Oliveira, BBC'ye şunları söylüyor:

“Tüm başardıklarına ve temsil ettiklerine karşın Ronaldo'nun tartışmasız bir 11 oyuncusu olduğunu savunmanın artık hiçbir anlamı yok.

“Eğer bunu kendisi kabul ederse de geçişin daha sorunsuz olacağı doğru.

“Sahada olması durumunda, diğer oyuncuların kendilerini, buna göre hareket etmek zorunda hissettiklerine inanıyorum. Bazen takıma fayda sağlamayan durumlarda da Ronaldo'yu aradıklarını görüyoruz.

“Topsuz çok fazla vakit geçirmek istemediği için de diğer oyuncuların alanlarına giriyor ve bu diğer oyuncuları etkiliyor.”

'Kararlara saygı duyacağım'

Ronaldo'nun, Portekiz'in namağlup bitirdiği eleme maçlarında 10 gol atarak, Belçikalı Romelu Lukaku'nun ardından ikinci olmasına ve aldığı 725 dakika ile Ruben Dias ve Bruno Fernandes'in ardından ülkenin en çok forma giyen üçüncü oyuncusu olmasına karşın da bu tartışma bitmedi.

Ancak takımın İspanyol çalıştırıcısı, yıldız forvetinin konumuyla ilgili tartışmalara girmeyi reddediyor ve bunun yerine Portekiz'in "onsuz da kazanmaya hazır olduğunu" savunuyor.

Avrupa Şampiyonası öncesi üç hazırlık maçından sadece İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı alınan galibiyette Ronaldo sahada yer aldı ve takım oyuncusu olma yönündeki tavrıyla da övgü kazandı.

İrlanda'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyet sonrası "oynasam da oynamasam da koçun kararlarına saygı duyacağım" mesajı verdi.

CNN yorumcusu Sofia Oliveira, "Dürüst olmak gerekirse yedek kulübesinden geldiğinde etkisinin çok daha büyük olacağına inanıyorum" diyor:

“Sadece gollerinden ve asistlerinden bahsetmiyorum çünkü hepimiz onun Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan gibi takımlara karşı gol atabileceğini biliyoruz.

“Genel performansını kastediyorum. Ronaldo'nun çok dakika alıp sonunda golü bulduğunu birçok kez gördük, ancak bu maçlara detaylı olarak bakarsak, olumsuz hareketleri, olumlulardan fazlaydı."

Portekiz'in spor gazetesi Bola’daki yazıda da takımın çalıştırıcısı Martinez'e yanlış sorunun sorulduğu ima ediliyor.

Gazete, Ronaldo olmadan takımın daha iyi olup olmayacağı tartışmasından çok, onsuz sahaya çıkmanın ne zaman normal olacağı sorusunun sorulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni lider Fernandes

Portekiz ilk kez büyük bir turnuvaya tüm eleme maçlarını kazanarak geldi.

Üstelik bunu görkemli bir şekilde 36 gol atarak ve yalnızca 2 gol yiyerek yaptılar.

Ancak Slovakya, Lüksemburg, İzlanda, Bosna-Hersek ve Lihtenştayn’ın bulunduğu gruptan çıkmış olması nedeniyle de, bu takımın gerçekten test edilmediği de söyleniyor.

Hırvatistan'a karşı alınan 2-1’lik hazırlık maçı yenilgisi Portekiz’de bu tartışmayı kuvvetlendirdi. Güçlü bir takıma karşı ilk sınavda mağlubiyetin yanı sıra, takım kötü performans verdi.

Oliveira buna karşın "Portekiz'in iyi oynamadığı ancak rakiplerini ezerek yendiği maçlar olduğunu” hatırlatıyor ve devam ediyor:

“İşte tam da bu yüzden Avrupa’yı yeniden kazanmaya adaylar; çünkü bu takımda çok sayıda bireysel yetenek var. Bu onların şimdiye kadarki en iyi nesli.”

Portekiz eğer kupayla eve dönecekse, Bruno Fernandes'in gücünün zirvesinde oynamasına ihtiyaçları olacak.

Orta saha uzmanı, Manchester United'da en iyi sezonunu geçirmemiş olabilir ancak Martinez yönetimindeki 10 eleme maçında altı gol ve sekiz asist yaparak Portekiz'in lideri oldu.

Belki de en önemlisi Manchester City’nın orta sahası dinamosu Silva ile birlikte iyi oynayabileceklerin göstermeleriydi.

Kaynak: BBC

Portekiz, Avrupa Şampiyonası, Teknik Direktör, Milli Takım, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Portekiz'de Ronaldo tartışması sürüyor: Yeri doldurulamaz mı, yük mü? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 01:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Portekiz'de Ronaldo tartışması sürüyor: Yeri doldurulamaz mı, yük mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement