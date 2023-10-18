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İsrail'in hastane saldırısını "felaket" olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı - Son Dakika

İsrail'in hastane saldırısını "felaket" olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:01

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurarak 500 kişiyi öldürmesine tepki gösterdi. Putin, "Bu korkunç bir olay. Taraflar en azından bir şekilde müzakerelere başlamalılar" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki hastane saldırısının taraflar arasındaki müzakereleri başlatmak için işaret olması gerektiğini belirterek, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar." dedi.

"HER ZAMAN FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINDAN YANA OLDUK"

Putin, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ve Ukrayna'ya ilişkin sorularını yanıtladı. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Putin, "İlkeli bir tutumumuz var ve bunun bugünkü krizle hiçbir ilgisi yok. Biz, her zaman başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduk." ifadesini kullandı.

"TARAFLAR EN AZINDAN MÜZAKERELERE BAŞLAMALILAR"

Putin, Gazze'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Filistin'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı değerlendirerek, şunları kaydetti: "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."

Putin: Gazze'deki hastane saldırısı müzakereleri başlatmalı

MEDVEDEV: AÇIKÇA SAVAŞ SUÇU

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Medvedev, "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur. Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail'in hastane saldırısını 'felaket' olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in hastane saldırısını "felaket" olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı - Son Dakika
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