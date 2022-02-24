Ve savaş başladı! Rusya, Ukrayna'ya girdi! Donbas ve Kiev'den patlama sesleri yükseliyor - Son Dakika

Bir süredir devam eden Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik, Rusya'nın Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanıması ile zirve yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a "özel askeri operasyon" başlattıklarını açıkladı.

"TEHDİT EDENE DERHAL KARŞILIK VERİLECEK"

Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil. Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum." dedi.

"NATO'NUN SAVAŞ MAKİNESİ SINIRLARIMIZA YAKLAŞIYOR"

Rus lider açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya son 30 yıldır NATO'nun doğuya doğru yayılmaması konusunda uzlaşmaya çalışıyor ancak hep aldatma, baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. NATO'nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor. Sovyetler Birliği 1980'lerin sonunda zayıfladı ve çöktü. Bu hepimiz için, iradenin felç olmasının yok olmaya yol açacağı konusunda bir ders oldu.

"RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR"

(ABD'nin adımları hakkında) Dünyada hegemona uymayan her şey gereksiz ilan edildi. Ve eğer birisi buna katılmazsa onu dizlerinin üzerine çöktürdüler. Rusya'nın Ukrayna'dan gelen sürekli bir tehdit karşısında kendisini güvende hissetmesi, gelişmesi ve var olması mümkün değil. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra kurulan modern Rusya, dünyanın en büyük gücüdür. Bunun, saldırganların yenilgisine yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın. Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız. ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit."

BİRÇOK ŞEHİRDEN PATLAMA SESİ GELİYOR

Öte yandan operasyonun başlaması ile birlikte hem Donbas'ta, hem de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehirlerinde büyük patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Kiev Havalimanı uçuşlara tamamen kapatıldı.

UKRAYNA'DAKİ TÜM SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Rusya da Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kiev'de sirenlerin çaldığı ve halkın güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı belirtildi.

ABD'DEN İLK TEPKİ: YIKIMIN TEK SORUMLUSU RUSYA'DIR

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadesini kullandı.