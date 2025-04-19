Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı - Son Dakika
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Dünya

Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı geldi. Kremlin, Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle 19 Nisan 18.00'den 21 Nisan gece yarısına kadar Ukrayna'nın doğusunda tüm saldırıları durdurduğunu açıkladı.

19.04.2025 17:02
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kremlin'den sürpriz bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes ilan etti.

2 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

Kremlin yaptığı açıklamada, Paskalya Bayramı nedeniyle 19 Nisan 18.00'den 21 Nisan gece yarısına kadar Ukrayna'nın doğusunda tüm saldırıların durdurulduğunu belirtti.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz düşmanın olası ateşkes ihlallerini, provokasyonlarını ve saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" dedi.

ZELENSKİY: UKRAYNALILARIN HAYATINI HEDEF ALMA GİRİŞİMİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Putin'in ateşkes ilanı, Ukraynalıların hayatını hedef alma girişimidir. Rus İHA'ları hala şehirlerimizde uçmayı sürdürüyor." dedi.

Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

UKRAYNA'YA TEPKİ

Ukrayna'ya mutabakatları ihlal ettiklerini öne sürerek tepki gösteren Putin" Kiev, enerji tesislerine saldırmama mutabakatını 100'den fazla kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.

"RUS BİRLİKLERİ İLERLİYOR"

Putin ayrıca savaştaki durumuna ilişkin de konuştu. Rusya Devlet Başkanı, "Temas hattındaki durum açık, bizim açımızdan olumlu bir şekilde gelişiyor. Rus birlikleri emin adımlarla ilerliyor" sözlerini sarf etti.

SAVAŞ 2022'DEN BERİ SÜRÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmasıyla başlayan savaş, ateşkes ve barış müzakerelerine rağmen devam ediyor.

Savaşın üzerinden geçen 3 yıl boyunca her iki taraf da yüz binlerce askerini kaybetti. Gerek Rusya gerekse Ukrayna'da altyapı tesisleri karşılıklı olarak bombalandı. Her iki tarafta da sivil kayıplar yaşandı ve iki ülkenin de ekonomileri savaştan milyarlarca dolar zarar gördü.

Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

UKRAYNA TOPRAKLARININ YÜZDE 15'İNİ KAYBETTİ

Savaş devam ederken, 30 Eylül 2022'de Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edildi.

Ukrayna 2022'den bu yana topraklarının yaklaşık yüzde 15'inden fazlasını kaybetti. Böylece Kırım'ın da önceden ilhakı ile Ukrayna, topraklarının yüzde 20'den fazlasını yitirmiş oldu.

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Son Dakika Dünya Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 123456:
    iyi bari kutsal olan bayramınız da savaşı kesmek size yakışırdı. İsrail kitapsızların sizden örnek alması lazım 23 3 Yanıtla
  • Metin17:
    Bunlar düşmanına bile saygı gösteriyor, bizimkiler sahur sofrasından adam topluyor.sorsanız “müslüman”ın derler ben sizin ürettiğiniz dinden değilim gerçek müslümanım, Allah’tan korkarım kimseye eziyet etmem, kul hakkı yemem ve ahlaklı’yım. Ahlak tektir muadili yoktur yani sizde olmayan.! 4 7 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    putin adam 6 1 Yanıtla
  • Fatih Aydar:
    Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum 0 5 Yanıtla
  • kadir ünal:
    Unutma osmanlıyı rus kafiri yıktı 93 harbi son darbe olmuştu rustan türke asla dost olmaz 1 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bu ikisinde akıl.no 0 0 Yanıtla
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