Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamına bulunduğu Belarus'un başkenti Minsk'te bir basın toplantısı düzenledi.
Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinin üçüncü turunun tarihinin, 2 Haziran'da Türkiye'de müzakere edilen savaş esiri değişimlerinin tamamlanmasının ardından belirleneceğini söyledi. Putin, "Genel olarak buna (bir sonraki görüşme turuna) hazırız, yer ve zamanı koordine etmemiz gerekiyor." dedi.
Putin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bu süreci destekleme pozisyonunda kalmasını umuyorum ve kendisine bunun için çok minnettarız" dedi.
Tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu belirten Putin "Üçüncü tur müzakerelerde memorandumlar tartışılacak" dedi.
Rusya lideri, ABD Başkanı Donald Trump sayesinde "Washington ve Moskova'nın yakınlaşmaya başladığını" da söyledi.
Son Dakika › Dünya › Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)