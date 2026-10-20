Rubio ile Zelenskiy balistik füze önleme ve Starlink\'i görüştü

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Görüşmenin içerikli ve önemli konulara odaklı geçtiğini belirten Zelenskiy, Rubio'nun yardım etmeye hazır oluşu ve net tutumu nedeniyle minnettar olduğunu kaydetti.

Görüşmede öne çıkan başlıklara değinen Zelenskiy, "İlk olarak, hayatları korumak için ihtiyaç duyulan balistik füze önleme sistemleri. İkincisi, hayati önem taşıyan Rus balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemleri. Üçüncüsü ise yeniden tesis edilmesi gereken Starlink/Starshield ile ilgili durum. Tabii ki tüm bunlar, bu korkunç savaşı ve insanların sürekli öldürülmesini sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarımızın zemininde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Son durum değerlendirmesi için yakında tekrar iletişime geçme konusunda anlaştıklarını aktaran Zelenskiy, adil yaklaşımları destekleyen Amerikalılara teşekkür etti.