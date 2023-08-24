Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? 2019 yılındaki olayı örnek gösteren İngiliz uzmandan bomba iddia - Son Dakika

Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? 2019 yılındaki olayı örnek gösteren İngiliz uzmandan bomba iddia

Son Güncelleme: 24.08.2023 11:35

Rus paralı asker grubu Wagner'in 10 kritik ismini taşıyan uçak Tver kentinde düştü. Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in de öldüğü açıklandı. İngiltere'den gelen bir iddia ise Prigojin'in ölümünün bir aldatmaca olabileceğini öne sürdü. Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Keir Giles, Prigojin'in seyahatlerini gizlemek için adını değiştirdiğini ve kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir video yayınlayabileceğini belirtti. İngiliz uzmanlar, 2019 yılında Prigojin'in öldüğüne dair çıkan haberleri gerekçe göstererek Giles'in iddiasını destekledi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in 10 kritik ismini taşıyan uçak Tver kentinde düştü. Korkunç kazada Wanger lideri Yevgeniy Prigojin'in de ölenler arasında olduğu açıklanırken, İngiltere'den gelen bir iddia özellikle sosyal medyada gündem oldu. Prigojin'in ortadan kaybolmak için böyle yöntemlere başvurduğunu ve seyahatlerini gizlemek için birçok kişinin adının "Yevgeniy Prigojin" olarak değiştirildiğini belirten bazı kaynaklar, 2019 yılında da Prigojin'in öldüğüne dair bir açıklama yapıldığını gerekçe gösterdi.

Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? İngiliz uzmandan uçak kazasıyla ilgili bomba iddia

İNGİLTERE'DEN GELEN İDDİA SES GETİRDİ

Rus haber ajansı TASS, dün akşam saatlerinde Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi. Prigojin'in ölüm haberi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İngiltere'den gelen iddialar ise olayı gölgede bırakır cinsten.

Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? İngiliz uzmandan uçak kazasıyla ilgili bomba iddia
Yevgeniy Prigojin.

YOLCU LİSTESİNDE ADI VAR AMA...

Prigojin'in Moskova yakınlarında düşen bir özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanmasının ardından öldüğü tahmin ediliyor ancak Wanger liderinin bunu bir aldatmaca olarak kullandığını iddia edenler de yok değil.

Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? İngiliz uzmandan uçak kazasıyla ilgili bomba iddia

"BİRÇOK KİŞİNİN ADI PRİGOJİN OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ"

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Keir Giles, "Uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor" sözleriyle bomba bir iddiayı gündeme getirdi.

Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? İngiliz uzmandan uçak kazasıyla ilgili bomba iddia
Yevgeniy Prigojin.

"KISA SÜRE SONRA AFRİKA'DAN VİDEO YAYINLARSA ŞAŞIRMAYIN"

Son dönemde Prigojin'in seyahatlerini gizlemek için bu tarz girişimlerde bulunduğunun altını çizen Giles, "Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım" diye konuştu.

Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? İngiliz uzmandan uçak kazasıyla ilgili bomba iddia

2019 YILINDA DA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Giles'in haklı çıkabileceğini belirten bazı İngiliz uzmanlar gerekçe olaraksa 2019 yılında Wagner liderinin resmen öldüğüne yönelik olarak çıkan haberleri gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? 2019 yılındaki olayı örnek gösteren İngiliz uzmandan bomba iddia - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner lideri Prigojin ölmedi mi? 2019 yılındaki olayı örnek gösteren İngiliz uzmandan bomba iddia - Son Dakika
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