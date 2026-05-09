Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kutlandı

09.05.2026 17:27
Moskova'da kısıtlı programla gerçekleşen törene Putin, zaferin sürekli kendilerine ait olduğunu vurguladı.

RUSYA'DA, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81'inci yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü, Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları, güvenlik endişeleri nedeniyle bu yıl kısıtlı bir programla gerçekleştirildi. Moskova genelinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, tören sırasında kentte mobil internet erişimi kesildi. Güvenlik gerekçeleriyle bu yılki törende tanklar, füzeler veya ağır askeri teçhizatlar yer almadı. Geleneksel askeri araç geçişinin yerine, Rusya'nın yeni askeri teknolojilerini tanıtan bir video gösterimi yapıldı. Gökyüzünde ise önceki yıllardaki geniş çaplı hava gösterilerinin aksine, Su-25 saldırı uçaklarının yer aldığı sınırlı bir uçuş gerçekleştirildi. Öte yandan, insansız hava araçları (İHA) sistemlerinde görev yapan askerler ile Kuzey Kore askeri birlikleri ilk kez Kızıl Meydan'daki geçit töreninde yürüdü.

PUTİN: ZAFER HER ZAMAN BİZİM OLACAK

Törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet halkının Nazizmin yenilgiye uğratılmasındaki belirleyici katkısına vurgu yaparak törene katılanları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ukrayna'daki askeri operasyonda yer alan birliklerin NATO tarafından desteklenen bir güce karşı savaştığını belirten Putin, Rusya'nın haklı bir dava yürüttüğünü savunarak, "Zafer her zaman bizimdi ve her zaman bizim olacak" dedi. Putin ayrıca Batı'yı ve NATO'yu İkinci Dünya Savaşı'nın gerçeklerini çarpıtmaya çalışmakla suçladı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:29:06. #7.13#
