Rusya'da Wagner Savaşçıları Ayaklandı: Liderleri Rus Ordusuna Karşı Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Rusya'da Wagner Savaşçıları Ayaklandı: Liderleri Rus Ordusuna Karşı Çağrı Yaptı

24.06.2023 00:40

Rusya'da özel askeri şirketi Wagner'in lideri Prigozhin, Rus ordusunun kamplarını vurduğunu ve çok sayıda savaşçının öldürüldüğünü iddia ederek Rus vatandaşlarına silahlanma çağrısı yaptı. Rostov sokaklarında zırhlı araçlar ve silahlı askeri polis devriye gezmeye başladı. Kremlin alarma geçti ve gerekli önlemlerin alınacağı açıklandı. Federal Güvenlik Ajansı, silahlı ayaklanma başlattığı gerekçesiyle bir ceza soruşturması başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında ipler koptu. Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

ZIRHLI ARAÇLAR SOKAĞA İNDİ

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigozhin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu. Darbe girişimi olarak yorumlanan bu sözler sonrası Rostov sokaklarında zırhlı araçlar ve silahlı askeri polis devriye gezmeye başladı.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Prigojin'in Rusya'ya misilleme yapacağını açıklamasına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade edilerek yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu ifade edildi. Açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına devam ettiği de eklendi.

PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin hakkında silahlı isyan çağrısında bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Kremlin, gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

İşte bölgeden gelen görüntüler;




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