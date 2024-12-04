Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi - Son Dakika
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Dünya

Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

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Silahlı muhalif grupların Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları operasyonlar sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Dün Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikat gerçekleştiren Rus ordusu, hipersonik 'Zirkon' ve 'Kalibr' seyir füzelerini kullanarak adeta gözdağı verdi. Öte yandan Suriye'de Rusya'ya ait olan Tartus limanında da hareketlilik yaşandı.

04.12.2024 08:17
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Cuma günü itibarıyla operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki gece Tel Rıfat'ın tamamını ele geçirdi.

Ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'da 16 bölgeyi de kontrol altına alan muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi sürerken çok sayıda muhalif milisin Halep'e gittiği, Halep'ten Hama yönüne ilerleyen muhaliflerinse bu ilde çok sayıda yerleşim bölgesini rejim güçlerinden aldığı ifade ediliyor. Suriye, İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyinde, savaş uçaklarının da katılımıyla gerçekleştirilen bombardımanlarda onlarca militanın ölü ve yaralı ele geçirildiğini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'EN HÜKÜMET GÜÇLERİNE SALDIRI

Öte yandan terör örgütü YPG'nin de, HTŞ'nin saldırısından fayda sağlamaya çalıştığı ve Deyrizor'da hükümet güçlerine yönelik saldırı başlattığı ifade ediliyor. Deyrizor il merkezi, Suriye yönetimi ve İran destekli grupların kontrolündeyken, Deyrizor çevresinde ise YPG'nin kontrolü bulunuyordu. Suriye resmi haber ajansı SANA, YPG'nin Deyrizor'daki saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu.

Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

ARAKÇİ: ASTANA SÜRECİNİ İLERLETME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam'da kesin destek mesajını ilettiğini kaydederken, Ankara ziyaretine ilişkin de, bölgesel konularda Türkiye ile her zaman yakın iş birliği ve temas içerisinde olduklarını belirtti. Arakçi, "Suriye'nin yeniden bir iç savaşın eşiğine sürüklenmemesi için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu temasları ve iş birliğimizi sürdürme kararı aldık. Bu çerçevede Astana sürecini de ilerletme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

Arakçi, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin önemine vurgu yaparak, "Önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar günü Doha'da İran, Türkiye ve Rusya arasında dışişleri bakanları düzeyinde Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı. Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, HTŞ'nin terör örgütü olduğunu, ancak "Esad hükümetinin baskılarla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntü duymadıklarını" söyledi.

Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

DOĞU AKDENİZ'DE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİLER

Rusya dün Doğu Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirdi. Rus ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de hipersonik 'Zirkon' ve 'Kalibr' seyir füzelerinin de kullanıldığı bir tatbikat gerçekleştirildiğini duyuruldu. Rusya'dan tatbikatın ve füze denemelerinin tam yeri konusunda bir açıklama yapılmazken, Suriye'de Rusya'ya ait olan Tartus limanındaki hareketlilik dikkat çekti.

Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye\'de gözdağı verdi

Savaş ve Çatışma, Doğu Akdeniz, Operasyon, Orta Doğu, Politika, Akdeniz, Tartus, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oğuz Kuru:
    Rusya'nın böyle silahları varsa Ukrayna'yı niye 2 senedir bitiremedi 21 4 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    Ukraynaya gözdağı versin 20 2 Yanıtla
  • Omer Akin:
    Ypg,pkk,mualif ,ve türkiye suriyenin parçalanıp israilin küçük lokmalar halinde yemesi için uğraşıyorlar.bu israil ne kurt,ne turk,ne arap in dostudur.bunu bile bile şu yapılan hizmete bak israile.yaziklar olsun 12 3 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye RUSYA ile işbirliği içinde olmalıdır! Eğer Batı'nın canını okumak ve Suriye de terörü kurutmak istiyorlarsa, batıyı oradan def etmelidirler öncelikle.. 40 Yıldır terörü başınıza bela eden kim? RUSYA mı? Kendine gel Türkiye, kendine gel... NATO baş belandir senin... 0 0 Yanıtla
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