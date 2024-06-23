Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Rusya\'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde sinagog ve kiliselere düzenlenen silahlı saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi. 12 polisin de yaralandığı saldırılarda, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

23.06.2024 21:38
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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

6 POLİS VE 1 PAPAZ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganların Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6'sının hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi. 1 papazın da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler:

Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Dağıstan, Rusya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesko Aljovic: Kilise ve sinagog saldırısı denildiğinde terörizm şıkkı bizim müslümanlara kalıyor..Saldıran teröristler kesin dini bütün,Allah korkusu olan müslümanlar diye tahmin ediyorum..Yanlışsam özür diliyorum.. 2 6 Yanıtla
    Feridun Toprak: daha konuyu bilmeden Müslümanları zan altında bırakman yanlış oldu 4 1

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SON DAKİKA: Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi - Son Dakika
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