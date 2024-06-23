Rusya\'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 6 polis ve 1 papaz yaşamını yitirdi

Dünya

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı, 6 polis ve 1 papazın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

6 POLİS VE 1 PAPAZ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganların Mahaçkale'deki bir polis noktasına ve Derbent'teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6'sının hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi. 1 papazın da yaşamını yitirdiği açıklandı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler: